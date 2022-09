“No soy modelo, soy cantante”: Francy se va en contra de quienes critican su cuerpo

Francy mejor conocida como ‘La voz popular de América’, debido a su gran talento en la música popular y su presencia en los escenarios del país. Como es costumbre, los intérpretes buscan, a través de las redes sociales, promocionar no solo su talento, sino también crear un vínculo con todos sus fans y la artista no ha sido la excepción, pues, suele ser muy activa en plataformas digitales.

Sin embargo, en esta ocasión sorprendió a sus seguidores debido a la molestia que produjo en medio de un vivo los comentarios de algunos de sus seguidores. Al parecer, esta no es la primera vez que la cantante recibe críticas sobre su cuerpo, pero, según sus declaraciones, la gente habla sobre aquellos aspectos en los cuales no deben referirse, asumiendo que, podrían afectar la salud mental de las personas, ya que, nos conocemos las luchas internas que por las que atraviesa el otro.

Francy no se encontraba sola, al parecer, estaban presentes algunas personas de su equipo de trabajo y familiares. Mientras se refería a algunos de sus lanzamientos y colaboraciones, leyó los comentarios de un hombre, quien resaltaba su gran voz, pero, criticaba su peso. Ante el hecho, la artista decidió tomar cartas en el asunto, asegurando “Creo que usted está un poquito más pasado de kilos que yo, pero, eso se le perdona porque usted es hombre”, fueron algunas palabras de la colombiana.

La cantante, bastante molesta con lo sucedido, continuó asegurando: “Que hace usted criticando a mí en mis en vivos se le ve mal. Y es que, el mal momento no terminó allí, pues, otra usuaria, también se refirió al cuerpo de la cantante, en donde indicó que debía invertir de una mejor forma sus ganancias musicales. En medio de algunas risas de quienes se encontraban en el lugar, Francy fue enfática afirmando: “Primero, yo soy una artista que tiene una canción que se llama: Qué hablen de mí, no me importa, yo no soy modelo, no cantante, cuando sea modelo me pondré así bella como usted”.

Sin olvidar que a la cantante se le ha visto muy afectada por el fallecimiento de Darío Gómez. A través de una entrevista para el periódico ‘El tiempo’, Francy aseguró que coincidió con el ‘rey del despecho’ en una tarima, en donde él prometió llevarla a Medellín, en su disquera, y en 1992 cumplió con lo prometido llevándola también, como parte de su equipo de trabajo.