¿Le gustan menores’, Francy aclaró los rumores de noviazgo con un cantante más joven que ella

La cantante de música popular Francy ha estado envuelta en rumores correspondientes a su vida sentimental mientras ella disfruta de los frutos de lo que ha cosechado durante su carrera musical con la que se ha ganado el reconocimiento como ‘La voz popular de América’, a pesar de ser víctima recientemente de dos atracos en secuencia.

A sus 42 años de edad, Francy tuvo que recurrir a sus redes sociales para desmentir algunos rumores que circulaban entre sus seguidores de una supuesta relación sentimental con el cantante Marlon Arenas, quien tan solo tiene 24 años de edad y está sorprendiendo actualmente con sus composiciones y su música regional mexicana y popular.

Más allá de sus declaraciones, se dejó ver molesta frente a los comentarios y especulaciones en su contra, dejando claro y de forma tajante, que su colega es simplemente un compañero de tarima y de éxitos musicales, pero que eso no significaba que tuvieran que vincularlo emocionalmente con él.

“Veo una cantidad de portales, de páginas, donde me están vinculando con un muchacho que se llama Marlon Arenas, que es muy joven, que ya me gustan los chicos, que tengo un nuevo amor y, bueno, pues la verdad es que no”, afirmó la cantante popular en sus historias de Instagram.

Para poner fin a los falsos rumores, aprovechó para aclarar que cuando llegue el amor a su vida, será ella quien comparta su felicidad y no sus fans o medios de comunicación, por lo que dijo:

“El día que yo tenga un nuevo amor, el día que yo me enamoré, yo misma le voy a colocar por acá hasta la foto de a esa persona para que ustedes la vean, pero no crean, no crean todo lo que le dicen, no me crea todo lo que escuchan por ahí”.

