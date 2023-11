“Me dio mucha rabia”: Atracaron a la cantante ‘Francy’ mientras se movilizaba en su camioneta por Pereira

A sus 42 años, la cantante Francy, se ha consolidado como una de las mayores expositoras de la música de despecho en Colombia, hasta el punto que es reconocida como ‘La Voz Popular de América’. Esta artista no se encuentra pasando por un momento grato en su vida personal, ya que recientemente fue víctima de dos atracos en secuencia, algo que la tiene totalmente preocupada por su seguridad.

Ante las cámaras de ‘Lo Sé Todo’, la intérprete de ‘La gran señora’, dio a conocer las dos situaciones de las que fue víctima en un mismo día y que la afectaron económicamente, ya que los delincuentes decidieron robar algunas partes de los vehículos en los que se transporta. A pesar de lo sucedido, la nacida en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca; sigue sin contratar un esquema de seguridad que le evite estos actos.

“Estaba esperando en una rotonda, para poder pasar y llega un chico de la nada, se tiró y me arrancó la tapa de la gasolina, con una agilidad increíble.(...) Salí de un lugar y tenía mi carro parqueado hace cinco minutos y cuando salí me habían robado el espejo del lado derecho de la camioneta. Me dio mucha rabia porque eso nunca me había pasado, y no debería pasar porque Pereira es una ciudad tranquila; pero están pasando muchas cosas”, manifestó la vallecaucana.

“No ando con alguien que me esté cuidando, porque siempre ando normal en la calle, como andan todas las chicas acá. (...) Salgo muy poco y lo hago cuando lo necesito”, añadió.

