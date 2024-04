El amor está en el aire: Jamil Farah presentó a la mujer que se robó su corazón y no es su pareja, Carolina Cruz

Carolina Cruz es una presentadora, empresaria y modelo que durante más de 20 años ha estado presente en la pantalla chica siendo parte de diferentes programas de entretenimiento y actualmente forma parte del equipo de ‘Día a día’ junto a Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde y Carlos Calero. Más allá de su éxito profesional su prioridad son sus hijos junto a Lincoln Palomeque, pero también su felicidad y plenitud, pues cuando no creía que no volvería a encontrar el amor llegó a su vida, Jamil Farah, un piloto con quien lleva un poco más de un año de relación y ahora Farah presentó a la mujer que se robó su corazón y no es Carolina Cruz.

Aunque durante varios meses prefirieron dejar su relación en privada debido a la serie de críticas en las que se ha visto inmerso la tulueña, luego de que algunos programas de entretenimiento dieron a conocer la identidad del hombre, la presentadora decidió hacerlo oficial a través de sus redes sociales mostrando algunos detalles de su viaje en San Andrés, ciudad en que resulta ser bastante representativa por él. Si bien, son pocas las apariciones en las que se dejan ver juntos en estas demuestran lo enamorados que están a pesar de los diversos compromisos con los que cuentan.

Por supuesto, luego de confirmar su romance la atención también ha estado puesta sobre el piloto y cada uno de sus movimientos, teniendo en cuenta que Jamil suele ser muy activo en sus redes sociales mostrando la pasión que tiene por su trabajo y también la uno que otro detalle de su vida privada, pues recientemente compartió a la mujer que también logró robarse su corazón y no es Carolina Cruz, se trata de su mamá, a quien mostró por primera vez, dejando ver la juventud con la que cuenta y en medio de la fotografía contaba con una sombrero y una pashmina que solo dejaba ver su rostro.

Esto tendría que ver con que la pareja de Cruz contaría con raíces israelitas, idioma que también hace parte de la jerga del piloto y por ende, el motivo para que la mamá de Jamil llevara consigo este ‘look’. Lo evidente es que aunque son pocas Jamil ha buscado compartir con sus fans otras facetas desconocidas de su vida, demostrando que en sus 32 años de vida ha logrado verse inmerso en diversas disciplinas.

Por lo pronto, la pareja sigue mostrándose más feliz que nunca a través de las redes sociales, pues aunque estuvieron separados durante semana santa tomaron el fin de semana final para poder compartir con amigos en un hotel en Villeta.