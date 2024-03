“¿Se quiere encartar conmigo?” Carolina Cruz confesó cómo Jamil Farah la enamoró a pesar de 12 años de diferencia

La presentadora, modelo y empresaria Carolina Cruz ha dado de qué hablar no solo por su amplia experiencia en la esfera de la farándula, siendo parte del Concurso Nacional de la Belleza y en programas como ‘Muy buenos días’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y actualmente hace parte del equipo de ‘Día a día’. Además de su sonada relación con el actor Lincoln Palomeque de 13 años, con quien puso punto final en 2022 y ahora está más feliz que nunca, no solo por sus hijos, Salvador y Matías sino por volver a encontrar el amor, tanto así que confesó cómo Jamil Farah, su novio la enamoró a pesar de 12 años de diferencia.

Le puede gustar: “Ella es la reina”: Laura Acuña alardeó lo orgullosa que está de su hija por su talento y premio en este deporte

Hace pocos días, la tulueña fue invitada al podcast de Erika de la Vega, para revelar detalles de su vida y por supuesto, su actual pareja no pasó de largo. Cruz aseguró que luego de atravesar por quizás, dos de los momentos más difíciles, como lo fue el proceso de salud que atravesó su hijo, Salvador y su separación con Palomeque.

Desde hace varios meses Cruz oficializó a través de sus redes sociales su relación con el piloto, Jamil Farah, pero crear un nuevo vínculo no resultó siendo una situación sencilla: “Tengo pareja hace un año. Tratamos de no mostrar mucho públicamente, pero bueno es imposible no hacerlo”. La presentadora aseguró que a veces para ella es complicado, pues desea mostrar lo feliz que se siente con su nuevo amor.

La presentadora aseguró que Farah es una persona muy bonita y especial, lo que la llevó a darse una nueva oportunidad en el amor, asegurando que durante el tiempo que llevan junto logró entender que existe una concepto erróneo en el que el hombre debe ser mayor que la mujer a la hora de estar en una relación y no es así.

También puede leer: ¿Sin escatimar en gastos? Así fue la fiesta de cumpleaños de la hija de Yeison Jiménez en su lujosa casa

“Él es doce años menor y al comienzo yo decía, para mí era muy raro, ¿será que este si se quiere encartar conmigo? Con mis hijos no, yo no estoy buscando un papá para mis hijos, tiene un muy buen papá. Yo decía que me respete, que entienda mis tiempos con mis hijos. Que entienda mis rutinas esa es mi prioridad y no es negociable con nadie. Tenemos una relación muy linda”, fueron las declaraciones de la también empresaria.

Cruz dejó claro que a sus 44 años de edad no planea tener hijos, pues anda más que feliz con sus dos pequeños y su noviazgo con Jamil, ya que según ella, a diario interioriza el merecer cariño, amor y atención, situación que le costó en determinado momento de su vida.