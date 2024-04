“Los pies son en la tierra”: Catalina Gómez de Día a día habló de Beba y su polémica actitud en el Desafío

El ‘Desafío’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos de la televisión colombiana, pues ha estado al aire durante 19 años y en este 2024 regresó para celebrar de principio a fin los 20 años y el éxito que ha tenido a lo largo de cada una de las temporadas en Caracol Televisión. Además que sus dos primeras noches de estreno logró convertirse en el programa más visto por los colombianos conducido en esta versión por Andrea Serna y Mafe Aristizabal. Por supuesto, ‘Día a día’ como es costumbre hace un recuento del episodio anterior para dar a conocer sus diversas opiniones y recientemente Catalina Gómez habló de ‘Beba’ la polémica participante del Desafío.

Aunque el programa lleva al aire dos días desde el primer momento salieron a flote las diversas personalidades de los concursantes, sobre todo de ‘Beba’, quien durante la primera prueba para definir los equipos no logró controlar sus nervios en medio de la competencia y terminó en el piso a punto de desmayarse mientras que sus compañeros buscaban ser los primeros, sin embargo, terminaron siendo los últimos.

Ante la derrota ‘Beba’ aseguró que no era una mujer débil sino sensible dividiendo opiniones en su equipo, pero durante el último capítulo terminó con el chaleco para ir al ‘Desafío a muerte’ mostrando su evidente molestia por la sentencia de una integrante del grupo Beta. Luego de recordar su actitud en vivo durante el programa ‘Día a día’, las declaraciones por parte de los presentadores no se hicieron esperar reiterando que faltó apoyo por parte de su equipo frente a su actitud por la sentencia.

“Los pies son en la tierra”, agregó la presentadora añadiendo que si en dado caso ella estuviera en una competencia y presentaba esta actitud sus compañeros, en este caso Carlos Calero, Carolina Soto, Carolina Cruz, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas debería darle a conocer este tipo de situaciones que a veces pasan de largo.

Las reacciones de ‘Beba’ no solo generaron sorpresa entre el equipo de ‘Día a día’, sino también entre los televidentes quienes a través de las redes sociales sostienen que ocasiona discordia en el equipo Omega e incluso les molesta verla durante y después de las competencias del ‘Desafío’.