¿Le están corriendo el puesto? Novio de Carolina Cruz ‘pasó colores’ con ‘echada de perros’ en San Andrés

Carolina Cruz es una presentadora, empresaria y modelo quien se ha convertido en una de las caras más importantes del mundo del entretenimiento. La caleña actualmente hace parte de ‘Día a Día’ en compañía de Carolina Soto, Catalina Gómez e Iván Lalinde. Además, hace pocos meses confirmó su noviazgo con el Jamil Farah con quien se ha visto más enamorada que nunca, pero los coqueteos para el piloto no han faltado.

Si bien, la presentadora después de ser blanco de críticas en repetidas ocasiones ha dejado de ser tan activa a través de las redes sociales, si se ha mostrado muy feliz junto a su novio y por supuesto, él tampoco ha pasado por alto compartir en su cuenta de Instagram, los mejores momentos que vive con ella.

Aunque en esta ocasión Carolina no fue precisamente la protagonista, los comentarios hacia ella no se hicieron esperar. Y es que Jamil varios días al mes se deja ver disfrutando de los distintos lugares de San Andrés, se desconoce si residió allí, o si, por el contrario, son cosas de trabajo. En esta oportunidad se dejó ver en compañía del actor Mario Espitia quien ha hecho parte de producciones como ‘Rafael Orozco, el ídolo’, ‘Leandro Díaz’ y ‘Los Briceño’.

Sin embargo, en medio de una caminante en donde Espitia era el que estaba grabando indicó: “Con los bollones de San Andrés, no joda loco, no hay un man bollón en San Andrés que Jamil”. Ante el hecho y con varias risas Jamil decidió guardar silencio. Pero, las declaraciones de Mario no terminaron allí, pues dejó claro que eran datos y había que darlos.

Lo cierto es que Farah no ha pasado desapercibido en las redes sociales desde que se confirmó su noviazgo con la famosa presentadora, pues varias internautas no han dudado en destacar el atractivo con el que cuenta el piloto e incluso la serie de detalles que tiene con Carolina, deseándole lo mejor a la pareja.

¿Cómo es la relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

“Como siempre lo hemos tenido claro, supremamente bien tenemos una muy buena relación”, reiteró inicialmente la presentadora. Asimismo, confesó que esto se debe a dos principales motivos. El primero, principalmente por ellos, pues según ella, es sana y saludable el poder tener una buena relación entre ellos, pues su vínculo siempre será irrompible.

El segundo motivo, como se reveló anteriormente sus dos pequeños, dejando claro que ellos son lo más importante que tienen ambos independientemente de las obligaciones que puedan a llegar a tener.