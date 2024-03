A la calle: botaron a Alina Lozano y a Jim Velásquez del conjunto residencial por esta razón

Alina Lozano y Jim Velásquez sorprendieron a sus seguidores al anunciar que oficialmente fueron desalojados del conjunto residencial donde vive la actriz, indicando que una serie de acciones que llevaron a cabo terminaron pasándole factura, dando como resultado que su salida del conjunto. Y por supuesto, no se quedaron callados, expresando su molestia en un video de Instagram.

El par de creadores de contenido han protagonizado varias situaciones polémicas desde que su romance se hizo oficial en las redes sociales, narrando algunas experiencias algo comprometedoras que incluso los han metido en problemas y que ciertos internautas tildan de falsas.

De acuerdo con algunos usuarios de las plataformas digitales, el par de colombianos suele contar diferentes anécdotas con mucha frecuencia, las cuales según muchos de ellos suelen ser de carácter fantástico, al punto de que las califican como falsas.

Y bien sea que no sean reales o que la pareja tenga una vida bastante acontecida, sus relatos han sabido llamar la atención de sus seguidores, generando bastante interacción en las redes sociales, con vistas, likes y comentarios en sus publicaciones.

Pero una de las más recientes terminó llamando la atención a sus fanáticos, ya que indicaron que fueron desalojados del conjunto residencial donde vive Alina Lozano, al parecer por una serie de consecuencias acumuladas, las cuales terminaron “explotando” con la polémica situación que vivieron con el celador de su edificio hace algunos días.

“Después de lo del vigilante, ya antes habíamos tenido muchos problemas también. Ahorita ya como que la gota que rebasó el vaso fue que nos dijeron que no podíamos grabar en el conjunto, que no podíamos exponer el conjunto”, dijo Jim Velásquez, indicando que estas medidas eran a favor de la seguridad de los residentes.

Alina Lozano y Jim Velásquez están molestos por la situación

En el mismo clip, la actriz se nota sumamente afectada por esta situación indicando que no ve justo que los desalojen debido a que ellos se han portado muy bien, asegurando que no han protagonizado escándalos que afecten a los residentes del conjunto.

“Como si nosotros hiciéramos acá rumbas, como si nosotros hiciéramos acá escándalos, como si nosotros fuéramos unas personas que no son bienvenidos, como si nosotros no pagáramos, no fuéramos cumplidos”, dijo Alina Lozano, asegurando también que los están desalojando solo por ser creadores de contenido.

Jim Velásquez indicó que les dieron dos meses para abandonar la propiedad, por lo que tienen algunas semanas para organizarse y encontrar un nuevo lugar donde vivir.