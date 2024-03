Esta es la reconocida actriz de ‘Betty la fea’ que le mueve el piso a Jim Velázquez

‘Betty la fea’ cuenta la historia de Beatriz Pinzón Solano, una mujer inteligente y trabajadora que es constantemente juzgada por su apariencia física. A pesar de esto, ella logra conseguir un trabajo en una importante empresa de moda y se convierte en la asistente del presidente de la compañía.

La trama es muy interesante y emocionante, ya que se desarrolla en un ambiente empresarial lleno de intrigas y rivalidades. Además, se aborda el tema del acoso laboral y la discriminación hacia las personas que no cumplen con los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

Pero lo que realmente hace especial a ‘Betty la fea’ es su mensaje de aceptación y autoestima. A través del personaje de Betty, se muestra que lo más importante no es la apariencia física, sino el talento y el carácter de una persona.

Ahora bien, la pareja de esposos Alina Lozano y Jim Velásquez no paran de agitar las redes sociales, donde su contenido es muy popular por cuenta de las polémicas que generan en torno a su relación.

En un video que hace parte del perfil de Alina Lozano, la esposa de Jim se encargó de dejar al descubierto los gustos de su esposo y, de paso, etiquetar a su colega Lorna Cepeda para que se diera por enterada, haciéndola participe sin tener culpa en nada.

“La verdad yo nunca he contemplado estar con ninguna mujer mayor que no sea Alina, pero seguramente sería con Lorna María Cepeda Jiménez. Ella me parece que tiene un swing, un talento y es de Cartagena y a mí me encanta el mar, entonces yo siento que ella me podría traer eso a mi vida”, reveló el joven cuando le preguntaron.

“Vea, les cuento, esta es la otra actriz madura que le gusta a Jim, aquí les dejo el dato de quién se trata para que se enteren de las andanzas de mi marido”, comentó al esposa de Jim en la publicación. Lorna respondió: “Ajoooooo Ali, te quieroooo”, dando a entender que le había caído en gracia el hecho.