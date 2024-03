Alina Lozano reveló qué fue lo más difícil que vivió al convertirse en esposa de Jim Velásquez

Alina Lozano contó en sus historias de Instagram que si bien todo parecía ir de manera positiva durante los primeros días como esposa de Jim Velásquez, había algo que le costaba asimilar y que era un poco difícil para ella de sobrellevar. Sin embargo, contó que con el paso de los meses este problema fue desapareciendo.

El par de colombianos estuvo en la mira de muchos internautas cuando anunciaron que su relación daría el siguiente paso al contraer matrimonio. Y si bien muchos pensaron que se trataba de una actuación, al final quedaron asombrados al ver que realmente se casaron, transmitiendo parte de la ceremonia en sus redes sociales.

Sin embargo, a través de una sesión de preguntas y respuestas, la colombiana le contó a sus seguidores que si bien todo parecía ir en orden durante los primeros días, la realidad era otra ya que contó en una historia de Instagram que había un detalle negativo que no le permitía disfrutar a plenitud de su nuevo enlace.

“Al principio todo el odio hacia la edad y la fobia hacia la edad porque yo sea la mujer y sea la que es grande, uy. Así como dicen: ‘no me dejaron cuero’. Pero ya lo tengo puestecito otra vez, eso no me afecta. Pero sí fue muy difícil”, contó Alina Lozano en una historia.

Este tema ha sido uno de los muchos a los que el par ha debido enfrentarse desde que hicieron pública su relación en las redes sociales, tildando a la mujer de “asaltacunas” en las redes sociales.

También han tenido que lidiar con los rumores de que el joven se está aprovechando de la fama de Lozano, que es ella quien lo está manteniendo, e incluso con las especulaciones de que en poco tiempo la terminará dejando por otra mujer.

¿Alina Lozano y Jim Velásquez iban a estar en La Casa de los Famosos?

En la misma serie de historias, la colombiana aprovechó la pregunta de un seguidor respecto a si los llegaron a llamar de La Casa de los Famosos para que entraran como participantes, indicando que en efecto hubo conversaciones, pero las cosas quedaron en el aire.

“Tuvimos una entrevista ambos. Aparte lo entrevistaron a él, aparte me entrevistaron a mí. En teoría era como una especie de conversación para ver la posibilidad de estar ahí, pero después de la conversación no nos llamaron”, dijo con pesar Alina Lozano.