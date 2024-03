Alina Lozano tildó de ‘robamaridos’ a Lorna Cepeda por está razón

Alina Lozano protagonizó una polémica escena en las redes sociales, involucrando a su colega, la actriz Lorna Cepeda en el proceso, dando a entender que quería “robarse” a su esposo, Jim Velásquez, todo esto a propósito de un pequeño secreto que el joven reveló en un video comprometedor.

La pareja ha dado mucho de qué hablar en los últimos días a propósito de un par de eventos que ambas figuras protagonizaron en las redes sociales, comenzando por un escándalo que armó la actriz porque el celador del conjunto residencial donde ella vive no quería dejar ingresar a su esposo.

Esto dio pie a que una mujer atacara física y verbalmente a Jim Velásquez por la manera en la que él y su esposa trataron al hombre, indicando que era culpa de ellos que lo despidieran de su puesto.

Sin embargo, Alina Lozano decidió aclarar las cosas al contar que el celador no fue despedido, admitiendo también que ella se equivocó al hacer la situación pública y que en el futuro pensará mejor qué tipo de contenido subir para evitar altercados.

Y con esto superado, el matrimonio decidió subir nuevo contenido en Instagram, con un video en el que Jim responde con qué otra mujer mayor se habría involucrado si su esposa no hubiera estado en la ecuación.

“Seguramente sería con Lorna María Cepeda Jiménez. Ella me parece que tiene un swing, un talento, es de Cartagena y a mí me encanta el mar, entonces siento que ella me podría traer eso a mi vida”, confesó el joven con emoción.

A Alina Lozano no le gustó la respuesta de su esposo

En el mismo clip, Jim Velásquez contó que hace un tiempo llegó a estar en contacto con Lorna Cepeda, reproduciendo una nota de voz de la actriz como prueba de esto y mostrando que estuvieron hablando por un buen rato.

Tan pronto el joven deja su teléfono, aparece Alina Lozano y lo toma para hacerle una llamada a su colega, todo con el fin de decirle que “respetara” su matrimonio, dando a entender que pensó que Lorna quería ‘robarle’ su esposo’.

“Hola, querida amiga Lorna. Yo jamás te di el contacto de mi esposo. Respetemos los hombres ajenos”, dijo la colombiana mientras se alejaba de la cámara y al mismo tiempo seguía discutiendo.

Cabe destacar que Cepeda se pronunció al respecto en la sección de comentarios del post, escribiendo: “Ajooooooo!!! Ali te quiero!!! ❤”. Por su parte, otros internautas simpatizaron con el video, bromeando con Alina al advertirle que debía tener cuidado porque le pueden “robar el marido fácilmente”, haciendo referencia a lo atractiva que les parece su colega.