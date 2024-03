Alina Lozano mandó a terapia a la mujer que agredió a su esposo tras confirmar que el celador no perdió el trabajo: “Vieja loca”

La pareja de actores conformada por Alina Lozano y Jim Velázquez sigue dando de qué hablar, puesto que pareciera que su amor no termina de convencer a quienes los siguen en redes sociales y ahora viven algunas consecuencias lejos de las pantallas, afectando su día a día. No solo fue el robo del que fueron víctimas en su luna de miel, sino la negación del ingreso del joven a la casa de la actriz en Chía que desató una polémica, que incluso, terminó en una agresión física contra Jim.

Alina, no tardó en pronunciarse tras lo sucedido, por lo que en la mañana del miércoles 6 de marzo, confirmó a sus seguidores que el celador con quien tuvieron la discusión, no perdió su trabajo como muchos afirmaron en las plataformas digitales. “Acabo de salir de paseo con Eliza y ahí está el señor celador como debe ser, en su puesto de trabajo, así que Alina Lozano no le quitó el trabajo a nadie porque no tiene ese poder”, indicó la actriz en sus historias de Instagram.

En medio de su enfado, dijo: “Las personas que han usado sus lenguas viperinas para difamarme, tengan cuidado porque se pueden intoxicar con su propia saliva”.

Además, envió un mensaje contundente para que la mujer que en un parque agredió en el rostro a su pareja, por lo que incluso le pidió ir a terapia. “La señora que le clavó las uñas a Jim, además por un tema que no tenía absolutamente nada que ver con ella, que se desinfecte las uñitas porque están llenas de rabia, están llenas de odio, resentimiento, y claro, que vaya a terapia porque está completamente loca”.

Finalmente agregó que ella considera que también está loca, pero enfatizó que: “mi locura no le quita el trabajo a nadie, y no le entierra las uñas en la cara a nadie”. En medio de su mal genio, concluyó llamando “loca” a la incógnita mujer que hirió a su pareja y que si ellos quisieran, podrían meter en problemas legales por agresión física.