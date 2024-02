“Mi dolor más grande” Este es el sueño que Danna García no podrá cumplir

Danna García es una actriz colombiana con más de 20 años de carrera en la industria del entretenimiento. Comenzó su carrera en la televisión colombiana y rápidamente se hizo un nombre en México, donde protagonizó varias telenovelas exitosas. También ha trabajado en Hollywood, en películas como “Toy Story 3” y “El cielo en tu mirada”.

Pero no todo ha sido fácil para Danna. En 2020, contrajo COVID-19 y estuvo hospitalizada durante varios meses. Afortunadamente, ella y su bebé se recuperaron por completo, pero su experiencia la llevó a convertirse en una defensora de la importancia de tomar precauciones para evitar la propagación del virus.

A lo largo de su carrera, Danna ha ganado varios premios y reconocimientos por su actuación, incluyendo el premio TVyNovelas a la Mejor Actriz Protagónica por su papel en “Pasión de Gavilanes”.

[ Sobrina de Daniela Álvarez, le movió las fibras al hacerle hermoso homenaje en su colegio ]

De hecho, la actriz se ha destacado por tener una vida muy privada, pues, aunque expone algunos momentos a través de las plataformas digitales, trata de darles un espacio seguro a sus seres queridos.

En julio de 2017, Danna García se convirtió en madre de un menor, al que decidió llamar Dante junto al escritor español Iván González. De acuerdo con lo expresado por ella en una entrevista para el reconocido programa ‘Más moda, menos filtro’ de Despierta América, su dolor más grande es no haber podido tener una familia más grande, ya que, aunque hizo el trabajo para quedar de nuevo en la dulce espera, no pudo concebir más niños.

[ ”¿A los hombres les pasa lo mismo? “: Luisa Fernanda W y su postura sobre las críticas que recibe ]

“El gran dolor de mi vida es no haber tenido más hijos. Un día tuve un sueño y fue un sueño súper revelador porque yo ya me estaba haciendo de todo para quedar embarazada. Me desperté y dije: ‘mi cuerpo me ha dicho que no’. Fue así. Que supe que sería algo malo para mí y para el bebé. Como había pasado estos retos personales de salud en los que no salía adelante, eso dificultó que pudiera y lograr embarazarme, fue dolorosísimo”, reveló en el medio ya mencionado.