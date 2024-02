”¿A los hombres les pasa lo mismo? “: Luisa Fernanda W y su postura sobre las críticas que recibe

En sus más recientes publicaciones, Luisa Fernanda W ha compartido algunos aspectos de su vida personal y familiar. Dentro de su contenido, la influenciadora comparte sus looks y tips de vestuario; recientemente recibió centenares de comentarios de sus seguidores cuestionando su físico. Ante esto, Luisa Fernanda decidió compartir por medio de sus historias de Instagram su opinión frente a este tema.

De esta manera, como ella lo describió, requería “ya sacarlo de su sistema” y expresar su sentir frente a esta situación que se ha vuelto un constante en sus redes sociales.

Para la creadora de contenido, resulta dificil de creer que a nivel social se aspire a verla físicamente como era antes de ser mamá. Luisa ha comunicado en varias ocasiones que se encuentra en un proceso de disminuir ese peso extra que adquirió durante sus dos embarazos, el último ocurrido hace aproximadamente un año. En su reflexión, añadió " Si nos vamos a la realidad yo soy una mujer que me cuido, pero también tengo mis épocas en las que como de todo”, " Voy a dejar de decir que tengo unos kilos de más, porque tampoco…”.

Luisa Fernanda reconoce que no debería cohibirse de subir contenido a sus redes como acostumbra debido a que ha sido auténtica con sus seguidores compartiendo sus vivencias y etapas por las que ha tenido atravesar en estos últimos años de cambios en su vida. De igual manera, manifiesta que no desea entrar en controversia dando explicaciones de cada foto o video que publica; agrega además, “Y estamos tan acostumbrados a ver tanta perfección en redes sociales que por ejemplo en mi caso me ven en un video con una medio pancita y ya, ¡ay está embarazada!, y hasta lo aseguran… algunas mujeres parece que no les viniera el periodo, que no tuvieran ese ciclo … yo pienso que es super normal, los ciclos de la mujer son una vaina mágica y a parte de eso pues es normal”, indicando que su vientre “abultado” en muchas ocasiones se debe a diversos factores que de manera natural le pueden afectar a su estado habitual.

La influenciadora culminó su reflexión mencionando “Qué vaina eso de ser mujer, a los hombres yo creo que no les pasa tanta bobada como a uno, ¿o qué?”. Luego de esto, ha recibido gran cantidad de mensajes de apoyo tanto de hombres como de mujeres que comparten su opinión frente al respeto del cuerpo ajeno y las diferencias.

