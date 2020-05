Así empezó Danna García, actriz colombiana residente en México, a contarles a sus seguidores que dio negativo para covid-19, luego de tres pruebas en las que seguía apareciendo positiva. El emotivo reencuentro de Danna García con su hijo tras superar el coronavirus definitivamente.

"Por fin puedo estar con mi familia. Gracias, mi prueba ha sido negativa. Mi mejor regalo es poder abrazar a Dante, por eso les abro mi corazón para compartirles este momento. Me siento muy agradecida y bendecida por cada uno de ustedes, quienes me acompañaron durante el transcurso de esta terrible enfermedad. Su ánimo, cariño y afecto me hicieron salir adelante", comentó en un video que difundió la actriz a través de redes sociales.



Hoy estoy curada, con mi hijo y con ustedes de respaldo, estoy segura que puedo vencer cualquier obstáculo. Mi corazón está con todas las familias que viven este virus. Mucha fuerza y bendiciones"; escribió Danna.

El emotivo reencuentro de Danna García con su hijo tras superar el coronavirus definitivamente

El 28 de mayo la actriz logró abrazar a su hijo tras 70 días de estar separados.

Posterior a ello mostró cómo ocurió el momento del esperado reencuentro.

Dante se encontraba en la sala de su casa y comenzó a moverse y gritar de alegría cuando vio el rosto de su madre. Por su parte, Danna no podía dejar de abrazarlo decirle cuanto lo ama.

Aquí el emotivo video:

GRACIAS ✨💌, mi prueba ha sido negativa y por fin puedo estar con mi familia. Mi mejor regalo es poder abrazar a Dante… Posted by Danna Garcia on Friday, May 29, 2020

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

También le puede interesar: