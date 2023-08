¡Qué susto!, Danna García de ‘Pasión de Gavilanes’ narró los momentos de angustia que vivió por culpa de un tiburón

Danna García es una actriz, cantante y modelo conocida por sus personajes protagónicos en importantes telenovelas como ‘Pasión de Gavilanes’, ' Bella Calamidades’ y ‘Un gancho al corazón’. Su carrera en la televisión nació al ser hija de la cantante colombiana Gloria Osuna, por lo que lleva el arte en sus venas al punto de sumar ya más de 25 apariciones en distintos formatos.

La paisa logró preocupar a sus fans durante la pandemia por Covid-19, al contagiarse en repetidas ocasiones y estar distanciada por completo de su esposo y su pequeño hijo, mientras ella luchaba por su vida.

La actriz que actualmente se encuentra en Miami con su familia mientras recibe halagos en sus redes sociales por su participación en ‘Pasión de Gavilanes 2′, compartió en sus historias de Instagram un angustiante momento que vivió en la playa junto a su niño, además de revelar que tuvo que ser valiente, ya que se enfrentó a uno de sus mayores temores de infancia.

“Estaba en la playa Iván con mi hijo y adivinen qué: un tiburón”, comenzó narrando Danna García a sus fans, a quienes continuó narrando:

“Un tiburón a un metro de mi hijo, pero afortunadamente no pasó nada. Es su territorio, es su mundo, no podemos olvidar que el mar es de ellos, les pertenece, entonces lograron sacar a mi hijo, no pasó nada”.

La modelo dejó saber que a pesar de que ella no estaba dentro del agua, se pegó un gran susto y vivió momentos de angustia al ver que la vida de su hijo corría peligro en la playa.

Por fortuna, la actriz tomó el momento como un aprendizaje y en medio de humor y canciones, se divirtió con su hijo al contar la anécdota con la que recordó que por más peligro que se corra en el mar, los animales no tienen la culpa y no deber terminar siendo sacrificados, puesto que el hombre es quien entra a invadir su espacio y ellos en muchas ocasiones, solo reaccionan como instinto de protección.

