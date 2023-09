¿Quién es ese hombre? Conozca al esposo de Danna García de ‘Pasión de Gavilanes’

Danna García es una actriz colombiana que desde niña ha tenido claro su sueño actoral. En su papel de Norma Elizondo en ‘Pasión de Gavilanes’ logró un antes y un después de su carrera a pesar de haber hecho varios protagónicos antes, puesto que su interpretación junto a Mario Cimarro despertó emociones entre los televidentes, quienes llegaron a creer que existía un romance entre los actores en la vida real, pero lo que pocos conocen es quién es el hombre que conquistó a la bella actriz.

En la telenovela que estrenó su primera versión en el 2003 y que tiene emocionados a los fans con la segunda parte que se encuentra al aire, Danna se robó el cariño de millones de personas que siguen de cerca el melodrama y los romances entre las familias Reyes y Elizondo. La historia de su personaje sufrió de acceso carnal violento por parte de unos hombres, lo que le generó un trauma de por vida, lo que no le hizo fácil el camino a Juan Reyes.

¿Quién es el verdadero amor de Danna García?

Aunque en la novela su gran amor es el actor Mario Cimarro, en la vida real, la colombiana está casada con el periodista y escritor, Iván González, reconocido por ser autor de las novelas ‘Abrazar un zapato vacío’, y ‘Música de un naufragio’.

La feliz pareja se conoció en España, en un centro cultural donde García acudió para ver unas obras de teatro. Fue amor a primera vista, puesto que el periodista la invitó a salir ese mismo día. “Se me acercó y me dijo que me quería invitar a un recital de poemas, ahí me mató porque me encantan los poemas. Además, pensé, ¿a quién se le ocurre hacer esta primera invitación?”, mencionó Danna a la revista ¡Hola!

Llevan más de 6 años de relación sentimental, en la cual se convirtieron en padres de Dante en julio del 2017, pero a pesar de su gran amor, aún no se han casado, según menciona la actriz no ha sido por falta de interés, sino porque por distintas razones han aplazado la fecha y la decisión.

