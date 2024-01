Sakira de ‘Yo Me Llamo’ dejó callados a quienes la tildaban de ‘tullida’ con video zarandeando las caderas

Yo Me Llamo Shakira Instagram

Desde el pasado 11 de diciembre, m uchos televidentes de Caracol Televisión aún tienen clavada la ‘espinita’, relacionada con el ganador de la novena temporada de ‘Yo Me Llamo’, luego de que la doble de Shakira no se llevará los 500 ‘palos’. El tiempo ha pasado y esta participante recogió las críticas de quienes indicaban que no zarandeaba sus caderas como la barranquillera, para dejar boquiabierto a más de uno con un video en el que hace alarde de sus nuevos movimientos.

Andrea Correa es el nombre detrás de la mujer, que se ha encargado de emular de la mejor manera a ‘Shaki’, hasta el punto que la misma artista la felicitó varias veces en sus redes sociales por su innegable parecido. Aunque esto le sirvió en cierto punto mientras estaba en el concurso, Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno , le dieron a conocer en varias de sus retroalimentaciones que había algunas falencias al momento de presentar su baile en el escenario, hecho que también le replicaban muchos internautas en la web episodio tras episodio.

Ya fuera del reality, Correa ha aprovechado el ‘boom’ de su paso por la pantalla para sacarle fruto a su talento, con varias presentaciones en reconocidas discotecas a nivel nacional, además de ser parte del cartel de algunas ferias y fiestas en el territorio nacional. Precisamente, en uno de sus videos promocionales posteados en su cuenta de Instagram, en donde acumula 139.000 seguidores, demostró que las sugerencias que le dieron en La Escuela, las tuvo en cuenta, hasta el punto de demostrar que ya mueve sus caderas al igual que como lo hacía Shakira cuando bailaba el Waka Waka a mediados del 2010.

