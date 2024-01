¿Hará lo mismo en el Campín? Silvestre Dangond paró su concierto para pegarle tremendo regaño a uno de sus músicos

Luego de lanzar su álbum ‘Ta Malo’, en noviembre de 2023, Silvestre Dangond, volvió a subirse a las tarimas tras tomarse unos meses de descanso, y con ello trabajar en su mente para volver a encantar a su ‘Silvestrismo del alma’. Precisamente sus fanáticos quedaron totalmente anonadados al ver el tremendo regaño que le pegó el intérprete de ‘Loco Paranoico’, a uno de sus músicos en pleno concierto.

La cuenta de TikTok, ‘Vallenatos y más na’, fue la encargada de compartir el momento en el que Dangond, paró su concierto para dirigirle unas palabras a su guitarrista Geño Gámez, luego de que se despertaran rumores de su presunta partida de su agrupación, en medio de una exitosa gira, que llevó incluso al nacido en Urumita, La Guajira, a anunciar su concierto en el estadio Nemesio Camacho el Campín en Bogotá .

“Con mucho respeto, no es por nada, no lo vayas a tomar a mal. El día que decidas partir de esta agrupación, vete a aportar todo tu talento y potencia, pero no te vayas por dinero, porque por dinero no te puede ir porque bien pago si estas. Por plata no podemos pelear tú y yo porque eso es lo de menos; pero acuérdate de algo, tú no puede vender un Ferrari en el sur de Bogotá, tú tienes que venderlo en el norte que es donde te lo tienen que comprar, así es el talento”.

Fueron las palabras de Silvestre, las cuales pronuncio en procura de que Gámez analice bien las posibles jugosas propuestas que le han realizado en otras agrupaciones.

