Destacado: Maluma enseñó el millonario regalo que J Balvin le dio por su cumpleaños

J Balvin le mostró a sus seguidores que no dejó pasar el cumpleaños número 30 de su colega y amigo, Maluma, no solo asistiendo a su opulenta fiesta en la que se reunieron varios artistas colombianos, sino también haciéndole llegar un costoso regalo, el cual no dudó en usar durante la celebración.

El par de colombianos ha demostrado tener una gran química que va más allá de las colaboraciones musicales, dejando a un lado la etiqueta de rivales para ponerse la de grandes amigos, protagonizando una buena relación tanto dentro como fuera del escenario.

Puede leer: Luisa Fernanda W contó cómo le fue “en el remate” de la fiesta de Maluma

Y es que a través de sus redes sociales se puede ver que ambos están juntos durante vacaciones, entrevistas, conciertos, presentaciones en eventos y por supuesto colaboraciones musicales, como el reciente tema que estrenaron hace pocos días, ‘Gafas negras’.

Es por eso que J Balvin no dejó pasar por alto una fecha tan importante como lo fue el cumpleaños de su amigo, haciéndose presente en la gran celebración que organizó Maluma para darle la bienvenida a una nueva década en su vida.

Pero tal parece que el intérprete de ‘Mi gente’ no llegó con las manos vacías, ya que a través de una historia Maluma mostró cuál fue el costoso regalo que le llevó su colega, siendo este un par de zapatillas deportivas Air Jordan X J Balvin 3, también conocidas bajo el nombre de Sunset.

“Un regalito de mi amigo Jose”, dijo el cumpleañero mientras mostraba que llevaba puestas el par de de zapatillas blancas con detalles en colores amarillo, rojo y morado, tonos inspirados en el amanecer de Medellín.

Lea también: Lo dejó desconectado: Maluma le dañó su celular a J Balvin por un descuido en sus vacaciones

¿Cuánto cuestan las zapatillas que J Balvin le regaló a Maluma?

Este par de tenis vio la luz por primera vez en septiembre de 2023, ganando una gran aceptación entre el público, no solo por ser impulsadas por el artista colombiano sino por su diseño que ha sido etiquetado como retro.

Tan pronto salieron a la venta, rápidamente quedaron agotados, dejando a muchos fans de J Balvin con ganas de lucirlas, figurando como un objeto de colección y aumentando más su valor. Sin embargo, el precio de lanzamiento fue de más 1.200.000 pesos, aunque solía variar entre tiendas.

Actualmente se pueden conseguir en algunas tiendas virtuales alrededor de unos 400 dólares, haciendo que el par de tenis que posee Maluma sea una pieza de colección bastante costosa, no solo por el valor sentimental y el del mercado, sino porque también se llevaron el premio a la colaboración del año en los Nice Awards en 2023.