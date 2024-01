Luisa Fernanda W contó cómo le fue “en el remate” de la fiesta de Maluma

La reconocida influencer Luisa Fernanda W estuvo entre los distinguidos invitados a la celebración del cumpleaños número 30 del cantante Maluma. La creadora de contenido lució muy elegante al lado de su pareja Pipe Bueno y luego contó a sus millones de seguidores cómo la había pasado en la fiesta.

A través de las redes sociales, circularon las imágenes del festejo que se llevó a cabo en el Jardín Botánico de Medellín, que contó con la presencia de grandes celebridades del mundo del espectáculo como J Balvin, Eduin Caz, Felipe Peláez, y amenizado por Grupo Niche. También hubo derroche de lujo y otras excentricidades que cautivaron a los presentes.

Luisa Fernanda W demostró una vez más su buen gusto al vestir, llamando la atención con un traje plateado. En varios videos se le observó disfrutando con sus amigos y al lado de su marido. Después la influyente relató en sus historias de Instagram su experiencia en la gran celebración del “Pretty Boy”.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en el cumpleaños de Maluma La influencer contó su experiencia de estar en la fiesta del cantante paisa. / Foto: Captura de historia de Instagram

“La pasamos espectacular. Yo me la di como de vamos al remate, armé un remate en el que me quedé dormida. Llegué me senté en un sofá y me dormí así, pero literal y Pipe me vio y me dijo como que: ‘Usted no puede estar así' y fue y me acostó con vestido y maquillada”, dijo Luisa Fernanda en uno de sus videos. Agregó que la fiesta duró hasta las 8:00 de la mañana.

Mencionó que la diversión la había dejado exhausta, pero ya se estaba preparando para festejar próximamente el cumpleaños de Pipe. “El caso es que yo después de una fiesta de esas, necesito como una semana de recuperación, Dios mío, y no espérense porque ya viene cumpleaños de Pipe como en una semana más o menos”, contó la creadora de contenido.