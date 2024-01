“Me robaron” Esto es lo que dijo el artista paisa sobre la nueva estatua de J Balvin en Medellín

J Balvin es un cantante colombiano que ha logrado conquistar al mundo con su música. Desde sus inicios en 2009, ha lanzado varios álbumes y sencillos que han sido un éxito en todo el mundo. Su estilo musical es una mezcla de reggaetón, hip hop y música electrónica, lo que lo hace muy versátil.

Además de su música, J Balvin es conocido por su estilo único y colorido. Siempre lleva ropa llamativa y accesorios extravagantes que lo hacen destacar en cualquier evento al que asiste. También es un gran defensor de la cultura latina y siempre trata de incluir elementos de su cultura en su música y en su imagen.

Pero lo que más admiro de J Balvin es su compromiso social. Él ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental y ha compartido sus propias luchas con la ansiedad y la depresión. También ha sido un defensor de la igualdad racial y ha hablado sobre el racismo que aún existe en la industria musical.

En las últimas horas, se ha generado una polémica por el tema de la instalación de una estatua de J Balvin en Medellín. El proyecto fue presentado por José Alexander Sánchez, quien fue el encargado de informar a la opinión pública que el artista John Fitzgerald sería el escultor que honraría la vida y carrera del reguetonero.

Sin embargo, esta no es la única versión de la historia que existe, ya que el empresario Juan Carlos Valencia asegura que fue él quien gestó la idea y el diseño. “En primer lugar, quiero dejar claro que la maqueta y estatua es una idea mía, no de John Fitzgerald, el me robó mi idea”, dijo en diálogo con Minuto 30.

Dentro de la explicación técnica, añadió que J Balvin supuestamente le pidió que la estatua ya no fuera multicolor, sino blanca y que se retirara el nombre de su hijo Río para colocar únicamente la palabra “Sonríe”.

Hasta el momento, la Alcaldía de Medellín no se ha pronunciado sobre la existencia de los contratos mencionados por Valencia o del aval que tendrían Sánchez y Fitzgerald para imponer su versión. Es decir, no hay una última palabra sobre los hechos y queda en vilo que la inauguración del pabellón pueda llegar a darse el 2 de febrero, como se había anunciado.

Así sería la estatua de J Balvin según el artista paisa Juan Carlos Valencia

