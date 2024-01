Lo dejó desconectado: Maluma le dañó su celular a J Balvin por un descuido en sus vacaciones

J Balvin le contó a sus seguidores en una historia de Instagram que mientras vacacionaba junto a Maluma y varios de sus familiares ocurrió un pequeño percance, y es que el intérprete de ‘Hawaii’ terminó por dañarle su celular, dejándolo fuera de las redes sociales durante varios días.

El par de colombianos ha demostrado en más de una oportunidad la buena química que tienen, tanto sobre el escenario como fuera de él, algo que queda en evidencia en las redes sociales al ver su complicidad, enviándose chistes y felicitándose por sus respectivos logros en diferentes ocasiones.

Y tal es esta conexión que ambos terminaron tomándose unas merecidas vacaciones juntos durante los primeros días de enero, coincidiendo en un lugar con vista al mar para descansar y disfrutar también de algunas actividades acuáticas.

En diferentes videos se puede ver a Maluma surfeando en las olas, viajando en una lancha y tomando algo de sol mientras disfruta de varias bebidas. Por su parte, J Balvin fue un poco más discreto al momento de compartir detalles sobre esto.

Pero no fue algo que él decidió, sino que a través de una historia de Instagram contó que Maluma le dañó su celular, dejándolo desconectado de las redes sociales durante tres días, todo por un pequeño descuido mientras estaba en una moto acuática.

“Recuperé mi celular. Bueno, no lo recuperé, me tuve que comprar otro. La historia es sencilla: me iba a montar a un... Mejor dicho, es culpa de Maluma que se montó en el jet sky y yo por pasarme de puesto se calló [el celular en el agua]. Y me quedé como cuatro, tres días sin celular”, dijo el artista en una historia.

No todo fue vacaciones para J Balvin y Maluma

A través de sus historias y algunos videos de TikTok e Instagram, el par de cantantes aprovecharon que estaban vacacionando juntos para trabajar un poco en la promoción de su próximo tema en el que ambos colaboraron.

Con discusiones, viajes en carretera y un par de historias, el par apareció para dar a conocer que a finales de enero se estrenaría el tema titulado ‘Gafas negras’, adelantando también algunas de las tonadas del mismo.