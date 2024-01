No es la primera vez: Aida Victoria Merlano confesó haberse drogado con ‘WestCol’ en pleno streaming

Aida Victoria Merlano rompió el silencio y aclaró que en efecto sí consumió drogas con ‘WestCol’ durante una sus transmisiones en vivo, dejando ver cómo les afectó. También contó que no es la primera vez que lo hace y que incluso llegó a consumir como parte de una especie de medida “terapeútica”.

El par de colombianos ha desatado una gran cantidad de comentarios en las redes sociales a propósito de que reavivaron la llama de su relación, volviendo a protagonizar un romance desde hace pocas semanas, algo que a muchos internautas no les cayó del todo bien, indicando que no hacen muy buena pareja.

Puede leer: “Hace parte de mi sombra”: exnovia de ‘WestCol’ le lanzó una indirecta a Aida Victoria Merlano

Desde hace varios días, ambos han sido vistos muy juntos entre besos, abrazos, paseos y por supuesto, apareciendo en las sesiones de streaming de WestCol, bien sea de manera casual o con una temática especial como las horas que dedicó a mostrar las habilidades culinarias de la joven.

Pero en una reciente sesión, tanto él como Aida Victoria Merlano decidieron aventurarse a probar unos chocolates con sustancias estupefacientes. Y de acuerdo con lo que comentó la creadora de contenido en sus historias de Instagram se trataba de hongos alucinógenos.

“Esa es una vaina super delicada porque obviamente al principio tú dices: ‘ji ji ji, ja ja ja, estoy viendo cosas increíbles’. Pero los hongos tienen algo y es que te desbloquean regiones del inconsciente, y si tú tienes cosas por sanar, en el momento en el que tú estés bajo ese estado las vas a ver y te van a meter una revolcada ni la hijuemadre”, contó la influencer en una historia.

En el mismo clip también contó que en el pasado se había sometido a este tipo de sustancias, contando que cuando consumió hongos en el pasado no fue una experiencia del todo grata para ella, advirtiendo que no se trata de un juego, sino de algo muy serio.

Lea también: Aida Victoria reveló detalles inéditos sobre su relación pasajera con Yeferson Cossio

A Aida Victoria Merlano no le importó consumir drogas en vivo

A propósito de este detalle, ambas figuras han recibido una gran cantidad de críticas en las redes sociales, algo que la colombiana no ha ignorado. Es por eso que en la misma serie de historias decidió hablar sobre qué opina respecto a los malos comentarios.

“La gente acostumbra a tener una moral pública y una moral privada, y yo no sé, yo pues me siento muy cómoda siendo muy abierta con las cosas, entonces pienso que si de pronto hay gente que no es compatible con mi personalidad y les parece cuestionable que yo vaya en stream a ser una loca, pues ma***a es que yo soy así”, dijo Aida Victoria Merlano entre risas.

Por su parte, WestCol también compartió algunos detalles en sus historias de Instagram, dejando ver lo mucho que le afectó a su pareja el haber consumido estos dulces con estupefacientes.

En los videos se puede ver a la empresaria acostada en el piso, presentando malestar mientras el joven narra un poco de los sucedido de manera jocosa.