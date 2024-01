Aida Victoria reveló detalles inéditos sobre su relación pasajera con Yeferson Cossio

Aida Victoria es una modelo, empresaria e influenciadora colombiana, es hija de la exsenadora Aida Merlano. En 2019, su madre fue condenada a 15 años de prisión por corrupción electoral y Aida Victoria se convirtió en una defensora de los derechos humanos y de la lucha contra la corrupción en Colombia.

Además de su activismo político, Aida Victoria ha logrado destacarse como modelo y empresaria. Ha participado en importantes campañas publicitarias y ha creado su propia línea de ropa y accesorios.

Ahora bien, Cossio es un influencer colombiano que se ha destacado en plataformas como Instagram y TikTok. Con más de 10 millones de seguidores, se ha convertido en uno de los creadores de contenido más populares en su país y en Latinoamérica.

Aunque comenzó su carrera como modelo, Yeferson encontró su verdadera pasión en las redes sociales. Su contenido se centra principalmente en el humor y la comedia, pero también ha abordado temas como la moda y el estilo de vida.

En el pasado estos dos artistas sostuvieron una relación que generó muchas polémicas porque la relación entre Aida y Cossio se dio cuando el influencer sostenía una relación con Jenn Muriel.

De acuerdo con lo que se vio, en una entrevista recibió una pregunta acerca de este romance, a lo que ella quiso aclarar y exponer su versión, lejos de lo que había mencionado en el pasado.

“No fuimos pareja, tuvimos un romance fugaz, tan fugaz como una estrella. Tuvimos nuestro rollo yo me enamoré un montón de él, él también se enamoró. Luego él salió diciendo ‘me arrepiento’, así de ardido lo dejé, que salió diciendo eso. Le tengo un cariño, pero las cosas no funcionaron porque la cagó”, reveló.

“Yo a diferencia de las personas que conciben el perdonar ciertas cositas con tal de garantizar la estabilidad de una relación duradera en el tiempo, yo prefiero primera cagada que me hace, yo me voy”, agregó, afirmando que todo se trató de una jugada ‘desleal’ por parte del empresario paisa.