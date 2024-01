Aida Victoria Merlano ‘peinó’ a un internauta que la criticó por estar en una “relación machista”

Aida Victoria Merlano no se quedó callada luego de que un usuario de X la etiquetara como una persona de doble moral debido a que, según él, estaba protagonizando una relación machista, haciendo referencia a su actual pareja, el streamer ‘WestCol’. Sin embargo, la influencer dedicó un video completo para explicar qué opinaba al respecto, defendiéndose en el proceso.

La pareja de colombianos encendió las redes sociales luego de que hicieran público su regreso como pareja a finales de 2023, en especial luego de los diversos conflictos que tuvieron en ese mismo año, y por el hecho de que habían terminado su relación por primera vez a finales de 2022.

Esto ha traído la atención de muchos internautas, quienes han criticado duramente la elección de la joven, refiriéndose a la personalidad del streamer y los conflictos en los que se ha metido en el pasado por hacer comentarios machistas y homofóbicos.

Y a propósito de esto, un usuario de X no dudó en expresar su opinión al respecto, escribiéndole un mensaje en el que indicaba que el discurso de empoderamiento de Aida Victoria Merlano no combinaba con la personalidad de WestCol, etiquetándola como una persona de doble moral en el proceso.

Sin embargo, la joven no se quedó de brazos cruzado y decidió compartir una imagen en donde le dedicó un contundente escrito en el que termina defendiéndose, indicando no solo que es inteligente y empoderada, sino que también está con un hombre que la hace sentir como una reina.

Aida Victoria Merlano siguió defendiendo a WestCol

Además del contundente mensaje en X, la colombiana también decidió compartir un reel en Instagram en donde se extendió mucho más para hablar de esta situación polémica, aprovechando esta ventana para defenderse y hacer lo mismo con su pareja.

Y es que Aida Victoria Merlano confesó que, en lo que respecta a ella, WestCol no es una persona machista ni homofóbica, indicando que solo tiene un humor “pesado” y que en varias ocasiones es malinterpretado.

“Las críticas giran en torno a que, si yo soy una mujer supuestamente inteligente y empoderada, ¿cómo me metí con este hombre? Yo di esta respuesta: yo he tenido parejas machistas, he tenido amigos machistas y él no me parece una persona machista y tampoco me parece homofóbico. Creo que sí tiene un humor pesado y muchas veces su humor se ha tergiversado”, contó la creadora de contenido.

También aseguró que su pareja ha asumido su culpa luego de haber realizado comentarios que a muchos les ha parecido de mal gusto: “sí ha hecho aseveraciones que han sido machistas y homofóbicas y se ha tenido que disculpar y ha tenido que aprender de sus errores, así como mucha gente la caga en muchísimos momentos de la vida”.