“Hace parte de mi sombra”: exnovia de ‘WestCol’ le lanzó una indirecta a Aida Victoria Merlano

‘WestCol’ y Aida Victoria Merlano comenzaron el año 2024 de la mejor manera, ya que revivieron su viejo romance de 2022. Pero tal parece que la exnovia del streamer habría salido lastimada, ya que a través de una publicación muchos internautas especularon que le habría lanzado una fuerte indirecta a la nueva pareja de su ex.

El par de creadores de contenido no se ha medido a la hora de demostrar su romance en las redes sociales, protagonizando escenas de amor en donde los besos, los abrazos y los cumplidos no se hacen esperar. Aunque también aprovechan su fama para hacer pautas publicitarias juntos.

La joven también ha estado figurando en varias sesiones de streaming de su novio, incluso dedicando una especialmente a ella en donde demostró sus habilidades culinarias, haciendo reír a sus seguidores en el proceso.

Pero tal parece que para que esta unión pudiera volver a darse, WestCol tuvo que terminar con la pareja que tenía antes, la influencer Valka, con quien empezó su amorío a principios del año pasado.

Pero tal parece que la creadora de contenido no se quedó con los brazos cruzados ante su ruptura y la reconciliación de WestCol, ya que publicó un video en el que varios internautas especulan que sería una indirecta para Aida Victoria Merlano.

En el clip en cuestión se puede ver a Valka cantando una canción de Young Miko, cuya letra podría adaptarse muy bien a lo que está pasando actualmente en su vida amorosa: “si tú tienes otra, yo digo: ‘fuck that’. Ella pasó a ser parte de mi sombra. Que ella me busque a mí eso no me asombra. Ella se va a arrepentir si me nombra”.

Usuarios de Instagram asegura que fue una indirecta para WestCol y Aida Victoria Merlano

A través de la sección de comentarios de la publicación de una página que logró rescatar el clip de Valka, varios internautas dejaron su opinión al respecto, con la mayoría de ellos coincidiendo en que se trata de un mensaje para WestCol y Aida Victoria Merlano.

“La Aida ya debe estar buscando en Google que responderle 😂😂😂😂😂😂😂 alístense pal repertorio se lo. Debe de estar aprendiendo”, “Ufff clarito para Aida y WestCol”, “Ya está estudiando para responder con sus palabras de sabio” y “Aplique hielo en la herida por favor jajaja” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.