“Con este hombre me quiero casar”: Aida Victoria Merlano reveló que quiere formar una familia

Aida Victoria Merlano con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital.

Para la empresaria siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta vez no ha sido la excepción, pues ha contestado sobre lo que quiere para su vida. Ha sido durante una entrevista que la creadora de contenido se refirió al tema sobre lo que es su relación con WestCOL.

“Y fuimos, prendimos velitas juntos y ya como que después me él me dice ‘marcic@ yo tengo que resolver mi situación con esta chica porque yo no puedo estar con ella y estoy sintiendo cosas por ti’ y yo dije que ‘también estoy sintiendo lo mismo’. Y él resolvió su situación, termina su relación, ahí es donde nosotros dijimos ‘espérate un momento’”, dijo Aida Victoria Merlano.

Precisó que en adelante empezaron a salir como amigos, a conocerse mejor y en especial a que terminó siendo lo que no en la anterior oportunidad en la que estuvieron juntos, ya que fue más maduro, especial y detallista. Por lo que la pregunta sobre si está enamorada y si viene hijos fue más que prudente en el momento de la entrevista.

“Sí, queremos hijos. No yo con este hombre me quiero casar, quiero hijos, quiero todo” — Aida Victoria Merlano

Es de recordar que los rumores de la relación empezaron en octubre del año 2022 cuando WestCOL aseguró estar saliendo con Aida Victoria Merlano cuando ella recién había terminado su relación con Naldy.

Tiempo más tarde Aida Victoria Merlano dijo que el anuncio se trataba solo de humor negro, pero seguidamente se les veía juntos y meses después la relación llegó a su final, sin embargo, quedaron como buenos amigos hasta hace meses cuando retomaron de nuevo estar juntos.