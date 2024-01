¿Se separaron? Con contundente respuesta de ‘Chichila’ Navia dejó claro lo que siente por Santiago Alarcón

Carmen Cecilia Rivera Navia es reconocida por su gran talento en la actuación y su belleza natural. Ha participado en varias producciones exitosas como “El ultimo matrimonio feliz” y “Garzón”. Además, ha sido nominada a varios premios por su trabajo en televisión.

Por otro lado, Santiago Alarcón es un actor muy versátil y talentoso. Ha participado en producciones como “El man es Germán” y “Las detectivas y el Víctor”. Su capacidad para interpretar diferentes personajes ha sido muy valorada por la crítica y el público.

Ambos actores han trabajado juntos en varias ocasiones en sus redes sociales y en una ocasión juntaron su talento en una novela de RCN, demostrando su gran química dentro y fuera de la pantalla. Su trabajo conjunto en la serie “Garzón vive” fue muy bien recibido por el público y la crítica.

Mientras respondía una serie de preguntas de sus seguidores de Instagram, llegó un extraño cuestionamiento, que ‘Chichila’ tomó como un “juicio”, por eso contestó con mucha seriedad y después mostró que su pareja estaba muy cerca, viéndola responder esa pregunta.

Uno de los seguidores de la red social ya mencionada le preguntó: “¿Y tu esposo, te separaste?”. Ante ese cuestionamiento la actriz respondió con total contundencia: “Uy, amor. ¿Qué es ese juicio? Separarse no es ninguna moda, nadie sabe las razones por las que una pareja se separa. Yo no me he separado, yo sigo con mi ‘arremuesquito’ [risas]”.

Después de sacar de dudas a los fanáticos que pensaron que la pareja había llegado a su fin y logrando ser unas de las relaciones más estables al lado sus hijos Matías y María demostraron que se encuentran mejor que nunca.

De hecho, después de que respondiera la actriz, en escena apareció Santiago Alarcón. Ella rio, volteó la cámara del celular y lo mostró viéndola y haciendo una cara graciosa, por eso cambió el tono y ratificó su respuesta: “Me está mirando en este momento [risas]… Ahí está mi ‘arremuesquito’, yo no me he separado, para nada”, finalizó la reconocida actriz.