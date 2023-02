¿Problemas en el paraíso?, Santiago Alarcón se queja de que ‘Chichila’ Navia “no se lo da”

Santiago Alarcón parece que no cree que haya sido una amiga Cecilia Navia Foto: Instagram @chichilanavia

Santiago Alarcón ha tenido la fortuna de encontrar una excelente mujer a su lado. ‘Chichila’ Navia, aparte de ser muy talentosa en la actuación, tiene un corazón gigante y se encuentra completamente enamorada de Santiago. Sin embargo, parece que las cosas no están del todo bien si se habla de la sexualidad de la pareja.

Sin duda, luego de tantos años, los dos se han demostrado que lo suyo es para siempre, sobre todo cuando han tenido que pasar por malos momentos como la polémica del hijo perdido de Santiago o la depresión severa en la que estuvo el actor.

Santiago Alarcón se queja de que ‘Chichila’ Navia “no se lo da”

En la actualidad, los dos viven muy felices con su familia, pero parece que el tema sexual ha sido complejo, pues las dinámicas cambian cuando tiende a volverse un poco rutinario. Según lo que revelaron en el video de las cosas que casi no les gusta del otro, ‘Chichila’ tiene una taza de sexo en la semana que se reduce a una sola.

Ante esto, ella respondió, “Yo no te lo doy una vez a la semana, a veces no te lo doy ni una” entre risas. Esto generó muchos comentarios en redes sociales, pues las personas no podían creer que hubieran revelado algo tan íntimo como pareja.

“Una vez a la semana es más que suficientemente”, “Yo también soy del team de Chichila, solo una vez por semana para que no se aburra” “una vez a la semana, eso también me lo reprochan”, “una vez a la semana! Ánimo, Manuela siempre nos acompaña a los casados” fueron los comentarios de algunos usuarios.

Por lo que se ve, la cantidad de veces en intimidad para los que se han casado, han bajado exponencialmente.