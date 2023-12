“Me despido de mucha gente”: César Escola de ‘Yo me llamo’ reveló la tristeza que lo aqueja por estos días

César Escola es un compositor, músico y presentador colombo argentino, quien desde hace varios años llegó al país demostrando no solo su talento en la música, sino también ante las cámaras, siendo parte de programas como ‘Do, re millones’ y ‘También caeras’. Pero, por supuesto, el cual le permitió ganarse el cariño de los colombianos ha sido precisamente ‘Yo me llamo’ de Caracol televisión. Si bien, el programa ha sido todo un éxito en esta nueva temporada durante los últimos capítulos, Escola no dudó en dejar clara la tristeza que lo aqueja durante su trasmisión.

Caracol hace pocos días venía anunciando que el programa de canto llegaría a su fin muy pronto, pero luego de la espera por fin confirmó que la gran final se llevará a cabo este lunes 11 de diciembre. Y durante el capítulo de este 6 de diciembre, César abrió su corazón aseguró: “Estoy sintiendo nostalgia porque llega el final de ‘Yo me llamo’ y me despido de mucha gente, me despido de Amparo y de Pipe entonces me agarra la nostalgia porque soy muy emotivo con esas cosas”.

Sin embargo, las palabras de Escola no terminaron allí, pues aseguró que cuando llega este momento en el que son tan pocos los participantes, después de empezar con tantos imitadores y tanto talento, es difícil, pues ha tenido la oportunidad de reflexionar y darse cuenta lo feliz que es siendo parte de este proyecto que no solo se ha robado su corazón, sino que se ha convertido en el programa más visto en las noches colombianas.

Asimismo, el jurado de ‘Yo me llamo’ aseguró que estaba muy feliz por contar con la presencia de ‘Yo me llamo Shakira’ en este programa. Lo cierto es que el próximo 11 de diciembre los colombianos sabrán quién se convertirá en el nuevo ganador del reality de canto y por ende, el mejor imitador de esta temporada.