¿Algo creado en el programa? Shakira de Yo me llamo se cansó y aclaró si su noviazgo con Elvis Crespo es falso

Shakira de Yo me llamo es una de las imitadoras quien desde el principio de la competencia logró convertirse en una de las favoritas por los colombianos e incluso por el equipo de jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. Si bien no se llevó el premio mayor de los 500 millones de pesos, lo cierto es que ganó una amplia visibilidad y también encontró el amor en uno de los imitadores Elvis Crespo. Sin embargo, la serie de comentarios al respecto no se hicieron esperar tanto así que la chilena terminó aclarando si su noviazgo con Elvis es falso.

Y es que luego de la gran final y las diversas emociones que atravesaron cada uno de los finalistas llegó en momento de salir del set de ‘Yo me llamo’ y posteriormente, descansar de todo este proceso. En medio de esta situación y mientras se dirigían al parecer, a su respectivo hotel se tomaron el tiempo para realizar un en vivo y por ende, agradecer a sus fans por el apoyo, en donde se dejaron ver Shakira, Miguel Bosé y Elvis Crespo. En medio las diversas declaraciones por parte de sus fans no solo sobre su presentación sino también indagando por su relación con el también imitador del programa de canto.

Ante el hecho, la chilena no se quedó callada y reiteró: “Que belleza de relación, así es pues, es de verdad para que vean, es de verdad, es de verdad, no fue nada creado en el programa como mucha gente decía para que vean que esto ya terminó y seguimos juntos, nada es actuado”. Asimismo, las diversas muestras de cariño fueron más que evidente entre ambos y luego fue el turno para Elvis, quien indicó: “Aquí no hay tristeza la plata va y viene, todo está en como la administras y como te la ganas”.

Lo cierto es que la relación entre ambos imitadores está mejor nunca a pesar de la distancia que fue la protagonista debido a la elimiación de Elvis de la competencia, aunque se desconoce si ambos planean seguir sus respectivas carreras en Colombia.