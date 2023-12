“Ahí, si me echan”: Paola Jara confesó el motivo por el que su matrimonio con Jessi Uirbe podría llegar a su fin

Una de las cantantes más famosas en Colombia es Paola Jara, una paisa quien desde muy corta edad tuvo claro su deseo de alcanzar una de sus más grandes pasiones como lo es la música. Pues, siendo tan solo una niña sintió ese gusto por la música ranchera y popular, dedicándole tiempo durante los fines de semana para llevar cabo clases de música en donde su padre, William Zapata la apoyó en cada paso. Además, decidió incorporar otras actividades como la confección y el diseño convirtiéndose en una artista de principio a fin. Pero, el amor tampoco ha quedado de lado, pues se ha dejado ver más enamorada que nunca de su pareja Jessi Uribe con quien llegó al altar hace un poco más de un año, ahora terminó confesando el único motivo por el que su matrimonio podría llegar a su fin.

La paisa hace pocos días estuvo presente en el programa de ‘Desnúdate con Eva’, en donde reveló diversos detalles de su relación con el bumangués e incluso la excelente relación que sostiene con los cuatro hijos de Jessi y los planes que tendría dentro de algún tiempo para convertirse en madre y así completar su familia. Sin embargo, uno de los detalles que terminó llamando la atención fue precisamente, sobre su relación y su carrera.

En medio del hecho, Eva indagó sobre las noches en que la paisa duerme fuera de su hogar y por ende, los países que logró visitar a lo largo de este año, entre los que nombró la interprete de ‘Salud por él’ se encuentra Guatemala, Estados Unidos, Chile y Costa Rica. Sin embargo, destacó que más o menos medio año puede estar ausente de su hogar y estar varias noches distanciada de su pareja.

Asimismo, la española no pasó por alto el hecho destacando que en ese orden de ideas podría pasar 100 noches sin estar con el bumangués. Ante el hecho y con bastante sorpresa de por medio, reiteró: “No, no imposible ahí si me echan, no”, agregó con varias risas confesando que ambos tratan de coincidir, es decir, si ella se encuentra libre algunos días de la semana busca organizar sus horarios de la mejores manera posible para poder estar con su espos y la situación se repite con el bumangués cuando Paola es quien cuenta con una agenda más ocupada: “Tratamos de no pasar tanto tiempo sin vernos”.