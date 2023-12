“Ser mujer es una pesadilla en este país”: Diva Jessurum denunció persecución y le pide acciones a Gustavo Petro

Una de las presentadoras y periodistas más famosas de la televisión colombiana es Diva Jessurum, pues la barranquillera a sus 48 años ha logrado cosechar una carrera llena de frutos, destacándose en Caracol televisión desde programas como ‘Expediente final’ y ‘Se dice de mí’. Durante varios meses la vida le mostró otro camino tras su lucha contra el cáncer, el cual trajo un sinfín de cambios, entre ellos el lanzar al mercado su propio libro ‘Renaciendo’ y así convirtiéndose en sinónimo de lucha para quienes atraviesan este tipo de padecimientos. Pero, ahora Diva alzó su voz y utilizó sus redes sociales para denunciar la persecución de la que fue víctima y pidió acciones a Gustavo Petro.

La periodista quien suele ser muy activa en sus redes sociales hace pocas horas a través de una serie de videos, terminó compartiendo la situación que la preocupa y pide atención al presidente. Inicialmente, Diva aseguró que lo hace con el fin de hacer un llamado tanto a las autoridades como a la ciudadanía para que estén alerta: “Barranquilla está invivible en materia de seguridad, es una ciudad absolutamente peligrosa”.

Asimismo, Jessurum contó que venía en su carro sobre las 9 de la noche y de repente otro vehículo con vidrios polarizados, color negro, la empezó a perseguir durante un trayecto bastante largo, tanto así que tuvo que ingresar a una vía cerrada en la cual se encontraba un edificio y por ende, quedarse allí, sin embargo, este vehículo la siguió hasta la puerta: “Barranquilla está terrible en materia de seguridad”, reiteró nuevamente.

En medio de su relato, aseguró que se siente muy triste por lo que está sucediendo en su ciudad natal, pues dejó claro que es deber de las autoridades velar por la seguridad de los ciudadanos: “Ser mujer en Barranquilla y en Colombia es absolutamente preocupante e intimidante”. Además, recordó que en un pasado cumpleaños, al llegar al hogar de una de sus amigas, el ladrón fue quien le abrió la puerta y todos los invitados estaban amarrados: “De Barranquilla se está mostrando una imagen que no se ajusta tanto a la realidad, quiero hacer un llamado a las autoridades (…) hoy estuve a punto de ser atracada, ese carro no venía con buenas intenciones y no es justo, señor presidente, hola”.

Finalmente, la presentadora reiteró que ya cuenta con la placa, el carro y el color, es decir, tiene consigo todo el seguimiento: “que tristeza que pasen este tipo de cosas, ya pasé los videos a las autoridades, pero es muy triste lo que está pasando con la ciudad con Colombia, con las mujeres, con los niños, estamos vulnerables necesitamos mano dura contra los eventos señor presidente”.

Además de sus declaraciones a partir de varios videos, la presentadora agregó a su publicación: “Fui víctima de persecución por parte de un misterioso carro en el norte de Barranquilla. Le pido a nuestro presidente Gustavo Petro que vele por la seguridad de su nación. Es terrible todo lo que está sucediendo en Barranquilla y en Colombia en general. Ser mujer es una pesadilla en este país”.