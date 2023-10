“Todo pasa”, Diva Jessurum reveló el cambio que ha tenido su cabello tras perderlo en su segunda quimioterapia

No es la primera vez que Diva Jessurum es acusada por su exceso de botox en las fotos que publica. Diva Jessurum Instagram @divajessurum

Diva Jessurum es una periodista, escritora, libretista, presentadora y directora de televisión colombiana, que ha logrado un importante reconocimiento en su carrera gracias a rol que ha desempeñado en el mundo del entretenimiento del Canal RCN y su nuevo formato de entrevistas ‘Se dice de mí, Expediente final’, donde junto a distintas celebridades aborda la verdad detrás de la fama y los problemas que enfrentan a diario, así como la lucha que vive ella contra el cáncer.

La presentadora fue diagnosticada en el 2021 con cáncer de seno y durante muchos veces vivió su enfermedad en silencio y tras ocho quimioterapias su cáncer disminuyó y su oncólogo le dio la buena noticia de no tener que hacerle cirugía para quitarle su seno, sino que solo tuvo que retirar solo una zona, dejándole tan solo una cicatriz del tamaño de una falange.

En sus redes sociales compartió con sus seguidores un emotivo momento que vivió frente al espejo tras haber perdido todo su cabello. “Todo el mundo cree que su problema, que su dolor es más grande que el dolor de otra persona y realmente no es así, solo que creemos que es más terrible que el de cualquier otro”, comenzó narrando en su video.

La periodista recordó el momento en el que después de su segunda quimioterapia tuvo que tomar la decisión de mandarse quitar todo el cabello, puesto que por el tratamiento lo estaba perdiendo, por lo que reveló que: “antes de calvearme me miré al espejo y le dije a mi pelo: te prometo que nos vamos a volver a encontrar y le pedí a Dios que me diera fuerzas y quedé absolutamente calva, que parecía una rodilla”.

Para mantener arriba su autoestima, Diva acudió a las pelucas en su momento y ahora usa extensiones, por lo que dio a conocer a sus seguidores un emotivo momento que vivió tras verse de nuevo al espejo.

“Cuando veo lo largo que tengo el pelo me sorprendí, yo no esperaba que mi pelo real y original estuviera tan extremadamente largo y no pude hacer otra cosa que en el baño del salón de belleza, ponerme de rodillas y darle gracias a Dios. Dios mío, gracias porque definitivamente todo pasa”, finalizó.

