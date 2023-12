“No tuvimos respuestas”: hay división de opiniones tras la reunión de los gobernadores electos con Petro

Este 12 de diciembre el presidente Gustavo Petro completó su reunión con los gobernadores electos de todo el país con un segundo grupo al que asistieron 18 de ellos. En la cita tocaron temas claves para el desarrollo del plan nacional y el progreso en las regiones, pero algunos no salieron muy contentos.

Durante tres horas en la Casa de Nariño los mandatarios regionales abordaron temas como la seguridad, educación, economía popular, entre otros. Sin embargo, los gobernantes que no son afines al proyecto del ‘Cambio’ se quejaron porque, al parecer, no obtuvieron respuestas.

A su salida de la Presidencia, Andrés Julián Rendón, el polémico gobernador que quedó electo en Antioquia pese a tener un proceso en la justicia por detrimento patrimonial, aseguró que muchos de sus compañeros no quedaron satisfechos.

“No solamente lo que planteé yo, sino muchos de mis compañeros, no tuvo respuesta, este fue un primer diálogo, es el primer camino de trabajar en línea institucional con todo lo que exige la población colombiana y pues ojalá en los próximos encuentros eso pueda tomar lugar”, indicó.

Sobre temas como seguridad, drogas y vías terciarias, dijo que faltó profundidad.

“El tema de la seguridad se abordó más desde un casi como un análisis global de la seguridad mundial y lo que acontece con el mercado ilegal de las drogas, pero de ahí a ‘platanizarlo’ y a llevar las soluciones concretas como una que nosotros pedíamos puntualmente de tener más pie de fuerza policial, no solo en Antioquia y no en cualquier rincón del país, eso no se tocó”, agregó el gobernador electo.

Contrario a la opinión de Rendón, la gobernadora electa del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo que “esta reunión ha hecho posible que podamos unirnos más, que podamos escuchar cuáles son las prioridades del Gobierno Nacional”. Y concluyó: “Lo más importante es trabajar por el país, trabajar por las comunidades, articularnos, trabajar juntos y eso pues es lo que el presidente quiere”.

REUNIÓN CON GOBERNADORES ELECTOS

Los que estuvieron presentes en esta segunda reunión son los siguientes: