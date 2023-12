¿Amor de ensueño? Sebastián Martínez se lució con ‘regalazo’ a Kathy Sáenz en celebración de sus 15 años de matrimonio

Sebastián Martínez es un famoso actor quien cuenta con una amplia carrera en la televisión colombiana, pues desde muy corta edad explotó su talento en la pantalla grande protagonizando telenovelas como ‘Francisco el matemático’, ‘La ley del corazón’ y ‘Pa’ quererte’. Además, el paisa logró internacionalizar su carrera especialmente en México, país al que le reitera todo su cariño y por ende, el cual se ha convertido en su segundo hogar. Pero, como es costumbre la serie de obligaciones no pasan de largo y este martes 12 de diciembre mostró el regalo con el que sorprendió a Kathy Sáenz por sus 15 años de matrimonio.

La pareja se ha convertido en una de las más queridas por los colombianos, pues a pesar de la diferencia de edad que en el inicio de su relación terminó siendo el blanco de diversas críticas, lo cierto es que el tiempo que llevan juntos han dejado claro el amor que existe entre ellos. Pero, esto no ha sido lo único, pues también han logrado llevar diversos proyectos a cabo entre ellos la finca con la que contarían en cercanías a Bogotá y de paso, las cosechas de café a las cuales les han puesto toda su atención y cariño. Pero, esto no es todo, ya que Sebastián también figura como socio de la empresa de Kathy, la cual está enfocada en belleza, cosmética y cuidado personal.

Sin embargo, la distancia ahora fue la protagonista, pues desde hace varias semanas el paisa se encuentra en México llevando a cabo una nueva producción, pero en esta ocasión ni Kathy ni su hijo, Amador viajaron con él, pues al parecer, la empresaria esta al tanto de otros diversos proyectos. Pero, este no fue el único detalle, pues su trabajo en otro país estuvo vinculado a su aniversario de matrimonio con Sáenz.

Por supuesto, Sebastián no pasó por alto esta fecha y a través de sus redes se encargó de compartir un corto clip en el que no dudó en mostrar su talento en el canto, interpretándole una canción en la distancia y dejando claro el amor que siente por ella. Asimismo, las diversas declaraciones además del corto clip tampoco faltaron reiterando: “15 años de matrimonio merecían una canción. Gracias Kathy Sáenz por hacerme cantar de amor todos los días. Que sean muchas canciones más”. Por supuesto, el detalle terminó generando emoción en la famosa empresaria dedicándole algunas palabras a su pareja: “Ay no. Te amo mi vida casi 18 años anocheciendo y despertando juntos abrazados en total dicha, en plenitud y gratitud por haber encontrado mi otra mitad, la luz que completa mi alma”.