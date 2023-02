“Esclavos de la estupidez”: Pirry dejó mal parados a varios medios nacionales por el contenido compartido

Pirry es un reconocido periodista quien se destacó durante varios años en su propio programa, ‘Especiales Pirry’, el cual logró captar la atención de varios televidentes. Aunque el programa salió del aire y los motivos fueron desconocidos, el colombiano siguió siendo parte de distintos proyectos en otros canales como lo es: ‘Efector pirry’, donde muestra los distintos viajes alrededor del mundo.

Sin dejar de lado, que Pirry se ha dado a conocer a través de sus redes sociales en donde ya cuenta con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. En medio de esta, muestra no solo las actividades extremas que realiza sino que también, da su opinión sobre aquellos problemas que atraviesa el país, en esta ocasión habló sobre el impacto que ha tenido las redes sociales en las nuevas generaciones.

El periodista y documentalista inició su relato asegurando que estamos en el “imperio de la estupidez”, pues los seres humanos estamos anclados a aquello que resulta ser lo que más se vende. Teniendo en cuenta que no tenemos la inteligencia suficiente como para “no ser esclavos”, la población pagará según él, un precio muy alto. Seguidamente, Pirry trajo como ejemplo su paso por la televisión colombiana en donde aseguró que tanto él como su equipo eran esclavos del rating, ya que dependían de lo que más audiencia lograba generar.

Asimismo, indicó que estas situaciones que más marcaban rating eran aquellos que contenían morbo, divertidas, chisme, entre otros. Siendo estas las situaciones que más se patrocinaban, de acuerdo con sus declaraciones esto lograba causar un mal contenido y no de calidad. Pirry aseguró que un contenido de calidad no debe ser aburrido o plano, pues depende de las herramientas que se tengan, en cambio, mucho más trabajo.

El creador de contenido hizo un llamado a saber utilizar las redes sociales para poder enriquecerse de la mejor manera posible, ya que si no se realiza un cambio la población seguirá “siendo esclavo”. Además, puso a pensar a sus seguidores indicando que se dirigieran a leer cuál es el medio más leído en el país y cada uno de sus contenidos dejando ver que varios de sus titulares se enfocan según él, en títulos pretenciosos.

Sin dejar de lado, la ética que se ha perdido por los periodistas, pues Pirry sacó a flote una experiencia que tuvo, en la que aseguró que un periodista lo contactó en medio de un caso de censura en su contra, él aseguró que no se había pronunciado pues, no contaba con las pruebas suficientes. Ante el hecho, el comunicador le dijo: “Si usted no me dice nada voy a decir que usted estaba guardando silencio porque quien sabe cuanto le pagaron”. Pirry enfatizó: “Pilas con la viralidad, un poquito más cerebro”.