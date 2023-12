“Un mes sin ti...”: Juliana Galvis recordó con nostalgia la pérdida de importante integrante de su familia

Juliana Galvis es una de las actrices más reconocidas, pues desde hace varios años ha sido la cara principal de diversas producciones tanto en Colombia como en México. Recientemente, estuvo haciendo parte del famoso reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’ de RCN televisión, en el que más allá de mostrar sus habilidades en la cocina logró ganarse el cariño de los televidentes por su sencillez, espontaniedad y sensibilidad. Actualmente, la bumanguesa está enfocada en las grabaciones de ‘La Venganza de Analía 2′ de Caracol televisión. Sin embargo, la tristeza llegó a su hogar con uno de sus ‘hijos’, Bambú, un felino quien la acompañó tanto a ella como a su hija Agatha durante algún tiempo y hoy un mes después recordó con nostalgia la pérdida de este importante integrante de su familia.

La actriz quien suele ser muy activa a través de sus redes sociales no dudó en compartir tanto el fallecimiento de su mascota a quien en pasadas oportunidades catalogó como su hijo. Aunque no fue un momento sencillo tanto para ella como para su pequeña lo cierto es que el tiempo las ha ayudado a afrontar de la manera posible su ausencia, sin embargo, Galvis decidió no revelar el motivo que llevó a su deceso.

Este 13 de diciembre al mes exacto de la pártida de ‘Bambú' las palabras por parte de la actriz no se hicieron esperar, indicando: “Un mes sin ti…. Te extraño tanto”, además de sus cortas, pero sentidas declaraciones la bumanguesa agregó un corto clip en el que el pequeño se encontraba acostado sobre su pecho mientras que las muestras de cariño resultaron ser más que evidentes por parte de ambos y seguidamente, dos imágenes en las que el sueño logró ganarle al gato y una en la que finalmente, el otro integrante de la familia llegó para también recibir su dosis de amor como lo es Ramón, el único canino de su hogar.

Ante el momento de nostalgia de Juliana sus fans aprovecharon para referirse al tema indicando: “Que nostalgia lo de bambú te mando mil abrazos y bendiciones”, “Eres como la mujer maravilla da unas vueltas y se convierte en una gran chica”, “Su ángel en el cielo”. Más allá de tener a Agatha su única hija, la actriz también considera a sus mascotas como sus hijos, además quien siempre está presente tanto en su mente como en su corazón es León, su bebé quien perdió hace algún tiempo.