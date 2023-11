“Página no disponible”: YouTube señala que el canal de la Revista Semana no está vigente (captura de pantalla del canal de Youtube de Revista Semana)

No cabe duda que Revista Semana es uno de los medios de comunicación más famosos de Colombia, el medio dirigido por la periodista Vicky Dávila se ha ganado un espacio bastante representativo en la cotidianidad de los ciudadanos y en la agenda mediática. De igual manera, su fama le ha traído varios escándalos entre la opinión pública, pues hay sectores que cuestionan el manejo que el portal le da a los temas coyunturales e incluso critican si realmente manejan la información de forma imparcial.

Le puede interesar: “Ese traje se lo pone todos los días”: Vicky Dávila eligió disfraz de Maléfica y usuarios no perdonaron ‘el papayaso’

Pero a pesar de los miles de comentarios negativos, existen otros quienes apoyan al medio de comunicación y respaldan su labor periodística. Este portal es hoy en día el más leído por los colombianos y es que gracias a su prestigio este medio ha dado a conocer varias primicias e investigaciones políticas bastante polémicas.

Sin embargo, sus detractores siguen considerando esta revista como un medio poco cuidadoso e incluso lo han tachado como “manipulador”, entre ellos uno de los críticos más fuertes que tiene este portal es el presidente Gustavo Petro, quien ha sido una de las figuras más cuestionadas y comentadas por este medio.

Le puede interesar: Petro respondió a Semana: “Nunca he visto la cantidad de dinero que afirma la fuente anónima y que utiliza Vicky Dávila”

Cabe mencionar que además de su página web, la Revista Semana también tiene su propio canal de YouTube donde comparte varios de sus contenidos de forma audiovisual. No obstante, los seguidores de este medio se encontraron con la sorpresa de que al buscar el canal de YouTube de la revista al parecer fue cancelado por la compañía estadounidense.

Al ingresar en lo que antes era el canal de Revista Semana, en la plataforma de videos, los seguidores se encontraron con el aviso de que “Esta página no está disponible” y recomienda hacer otro tipo de búsqueda. Explícitamente, este es el anuncio:

Revista Semana habría cerrado su canal de YouTube

Hasta el momento el medio de comunicación no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ha compartido las razones por las que se habría cerrado el canal. No obstante, la cuenta de Colombia Oscura atribuyó este cierre de canal a una infracción a las normas comunitarias, las cuales no han sido confirmadas por el medio.