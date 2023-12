¿Diferencias políticas? Alejandro Riaño reveló el ‘puestico’ que le rechazó a Vicky Dávila

Alejandro Riaño es un comediante, actor y director, mayormente conocido por su personaje Juanpis González, un rico y arrogante joven que critica la sociedad colombiana. Aunque durante un buen tiempo decidió acceder a ningún tipo de entrevista, lo cierto es que recientemente estuvo haciendo parte del programa de Juan Diego Alvira, ‘Sin Carreta’ en donde no solo se refirió a mal gobierno de Gustavo Petro sino también su negativa para volver a los diversos canales nacionales e incluso terminó revelando la propuesta que le hizo la periodista Vicky Dávila.

Y es que el comediante aseguró que siempre ha sido transparente sin importar la situación a la que se enfrenta, pues dejó claro que más allá de catalogarse como de derecha o de izquierda sino humonista, pues especialmete su padre le inculcó varios valores los cuales con el paso del tiempo forjó a pesar de crecer con las diversas comodidades. Asimismo, Riaño indicó que siempre va a existir un arrepentimiento por quien se vota, pues reiteró que no conoce a la primera persona que se sienta “orgullosa” y feliz de su voto.

Pero, minutos antes de sus declaraciones la duda sobre el salir de los medios de comunicación estuvo más latente que nunca, pues Alejandro sacó a flote una historia en la que el presidente resultó siendo el principal protagonista, pues para aquel momento Petro desistió de esta entrevista motivo por el cual contactó a Camilo Cifuentes reconocido imitador, pero fue Fernando Gaitán quien le aconsejó bajarlo, pues según él estaba muy mal. Asimismo, los halagos por parte del comediante y las muesta de cariño para Gaitán no se hicieron esperar incluso resaltó que esto fue lo que precisamente lo llevó a querer dejar de lado el tema de los canales privados.

“Conocí muchas cosas de adentro y como se maneja la información lo que he hecho sobre todo en Riaño Producciones en mi empresa como tal es conseguir investigadores muy preparados muy pilos que no tengan un sesgo como tal político y den la noticia como la deben dar”. En medio de risas Alvira sacó a flote su rol en donde Alejandro aseguró que la entrevista con Semana no se iba a dar claramente.

Asimismo, el comediante terminó confesando que en su momento lo invitaron a hacer parte de la ‘Revista Semana’: “A lo que le respondí a Vicky que muchas gracias por la invitación, pero no”, resaltando que en el fondo si se trasmite la información de cierta forma, “si están asustados con que llegue tal candidato, pues si alteran de alguna manera la información”.