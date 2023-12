“Siempre nos vamos a arrepentir”: Alejandro Riaño mostró su molestia por el mal gobierno de Gustavo Petro

Alejandro Riaño es uno de los más destacados comediantes, actores y empresarios en Colombia, pues si bien llegó a ser parte de la televisión en diversos programas de entretenimiento el bogotano decidió darle un giro a su carrera a partir del personaje que lo catapultó como lo ha sido ‘Juanpis González’, quien nació de esa necesidad de hacer visibles las diveras problématicas que afectan al país por medio de un hombre procedente de una familia con bastante dinero demostrando comportamientos racistas y machistas. Pero, más allá de esta figura ampliamente conocida en el país, el mismo Riaño mostró su molestia por el mal gobierno de Gustavo Petro.

El bogotano ha sido una de las personalidades más sinceras cuando de hablar de política se trata y nuevamente volvió a referirse al tema, pero esta vez fuera de su personaje de ‘Juanpis’ y de paso revelando diversos detalles con respecto al actual gobierno y por ende, su decisión de no trabajar en canales nacionales. El comediante accedió a que el periodista Juan Diego Alvira a través de su programa ‘Sin Carreta’ llegara hasta su lugar de trabajo y sin problema alguno hablar de su vida.

Sin duda, uno de los detalles que más resultó llamando la atención fue la pregunta directa del ibaguereño a Riaño indagando sobre si había votado por Petro, a lo que Riaño confirmó, agregando que salió a decir su voto después de la elecciones, pues no deseaba hacerle propaganda a ningún político: “Precisamente porque no creo en ninguno, lo volvería a hacer con todo el dolor del mundo porque no votaría por Rodolfo”. Asimismo, el actor aseguró que entrevistar a políticos resulta bastante raro, nombrando a Petro ya que el presiente estuvo con todo su equipo de trabajo, destacando que es un hombre que no mira a los ojos e incluso que se aisla.

“Siempre nos vamos a arrepentir todos a mí que me levante la mano alguien que diga yo fui feliz votando por Pastrana dejen de hablar tanto mi$rd&”, agregó el comediante en medio de varias risas. Finalmente, Alejandro reiteró que con este mal gobierno podría dejar mucho daño, “podría ser la Cabal”, abriendo la posibilidad de que todas las polémicas del actual gobierno podría dejar a María Fernanda Cabal, quizás en el poder. “Yo dije bueno que la plata cambie de manos”, tras la duda de Alvira a Riaño por no haber votado en blanco durante las pasadas elecciones presidenciales.