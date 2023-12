“El cuerito es de oro”: Marbelle se cansó de las críticas y aceptó su ‘gustico’ culposo por la marihuana

Marbelle es una de las cantantes de música popular, tecnocarrilera y pop, más reconocidas en Colombia, pues más allá de llegar a la industria musical desde muy corta edad, también logró marcar un precedente en los géneros ranchera, tecnocarrilera y por supuesto, el pop. Pero eso sí, Maureen Belky también logró llegar a la televisión siendo parte de producciones como ‘Amor sincero’, ‘Factor X’ y ‘La Descarga’. A pesar de los diversos éxitos que ha tenido a lo largo de su carrera lo cierto es que sigue siendo el centro de las críticas y ahora aceptó su gusto culposo por la marihuana.

Y es que desde las pasadas elecciones presidenciales ha sido más que evidente la molestia de la artista en contra del gobierno de Gustavo Petro e incluso quienes lo apoyan, en donde sus fuertes declaraciones sobre todo a través de su cuenta de ‘X’ han sido las principales protagonistas desde hace varios meses y parecen no tener fin. Pero, eso sí Marbelle tampoco deja de lado sus proyectos musicales siendo parte de ‘Planchando el despecho’, grupo que ha logrado ser todo un éxito visitando diversas ciudades del país.

Pero, ahora la situación resultó ser completamente contraria, pues en medio de la polémica generada por la decisión del actual gobierno por el decreto sobre porte de drogas en espacio público. Por supuesto, al artista ha sido una de las figuras que no dudó en referirse al tema luego de un sinfín de comentarios en su contra.

Pues desde hace algún tiempo se viralizó una imagen de Marbelle fumando marihuana y esta nuevamente fue compartida a través de la plataforma mencionada anteriormente en la que se lee: “Marbelle festejando porque ya no va a tener que pagar multa por consumir bareta“. Ante el hecho, la interprete de ‘Adicta al dolor’ no guardo silencio tanto así que reiteró: “Ay no, actualicen la foto que esa está muy vieja”, agregando una nueva fotografía en la que se observa en su mano

Lo cierto es que nuevamente Marbelle se convirtió en el centro de los comentarios, pues en cuestión de minutos la serie de declaraciones no faltaron en su post entre los que se leen: ”Pues con photoshop quedó pasables”, “De qué burdel se escapó esta chirrete”, “Que crack eres Marbelle”, “Demasiado facha para ser uribista”. Horas más tarde, la artista volvió a referirse al tema, respondiendo al cariño que le reiteró uno de sus fans: “Si amor, no tenía filtros en el momento, pero el cuertio es de oro”.

Ay no ! Actualicen la foto que esa está muy fea ! https://t.co/eUUuk2isnw pic.twitter.com/850UFBpKLb — MARBELLE (@Marbelle30) December 12, 2023