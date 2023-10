“Asqueante”: Vicky Dávila se sinceró sobre expresentador de ‘Día a Día’ de Caracol y lo dejó en ridículo

Vicky Dávila es una reconocida periodista colombiana, conocida por su destacada carrera en los medios de comunicación. Ha trabajado en diversos roles, incluyendo presentadora, editora y directora de noticias. Su estilo directo y su habilidad para abordar temas controvertidos le han valido tanto elogios como críticas. Recientemente, la comunicadora se refirió a un afamado expresentador de Día a Día de Caracol Televisión, por lo que causó controversia. Dávila no bajó la situación de “asqueante”.

Vicky Dávila hace poco hizo referencia al hoy representante del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, un reconocido presentador y periodista colombiano nacido en Barranquilla, Colombia, quien pasó del mundo de los medios a la política.

La polémica se desató cuando la periodista Vicky Dávila compartió una nota de la Revista Semana donde se vinculaba a Agmeth Ascaf cono “uno de los hombres clave de Verónica”.

En la nota periodística, aseguran que supuestamente Nicolás Petro, hijo del presidente, habría revelado que Agmeth Ascaf y Mario Fernández Alcocer eran los personajes que “tramitan los “intereses” de la primera dama en burocracia y contratación”.

Sin embargo, Vicky Dávila utilizó un adjetivo para referirse a la situación que envuelve a los hombres mencionados. La comunicadora tildó el episodio de “asqueante, por lo que le sacó ‘la piedra’ a Escaf.

“Que Nicolás Petro me nombre en una cosa en la que nada tengo que ver para beneficiarse de un principio de oportunidad y lavarse sus manos, no es asqueante, es risible. Me parece que en ese momento estaba dolido y mal asesorado. Pero yo no tengo las manos untadas de sangre, Vicky. Ni me he robado un peso en esta vida, no abuses de los adjetivos”, le reclamó Escaf a la periodista.