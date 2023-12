Amparo Grisales ha sido una de las actrices más conocidas del país, a tal punto de ser llamada la ‘Diva’ de Colombia por las novelas que llegado a interpretar clásicos de la televisión como ‘María’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, ‘Las muñecas de la Mafia’, entre otros.

Dentro de su papel como jurado en ‘Yo Me Llamo’ ha sido una de las más criticadas por ser la más exigente y hasta “pasada” con los participantes del programa, llegando a generar comentarios de amores y odios en diferentes redes sociales.

Te podría interesar: “Ayudar a mi padre desahuciado”: Esto haría el imitador de Miguel Bosé si llega a llevarse el premio de ‘Yo Me Llamo’

Este es el ambicioso proyecto de Amparo Grisales más allá de la actuación

Una de las cosas por las que se han destacado a Amparo Grisales ha sido por su gusto para vestir por los diferentes ‘Outfits’ con los que ha aparecido en el reality y en diversas entrevistas. Pero lo que pocos conocen, es que Amparo tiene su propia marca de ropa que es distribuida en colaboración con una tienda de ropa en Bogotá. Su colección se llama ‘Amparo Grisales ‘Me ericé', si, como su icónica frase que usa en el reality de imitación.

Esto lo hace con el fin de ayudar a causas animalistas que ha sido otras de las causas abanderadas de su vida personal. Pero dicha iniciativa ha sido criticada por algunos internautas mencionando “Que pesar que no apoye a tantos niños huérfanos y maltratados que hay”, “Debería apoyar causas más humanas y no en animales”. Pero por otro lado están quienes la apoyan con esta iniciativa comentando “ Los animalitos también merecen ser ayudado, amados y protegidos” desean comprar algunas de esas piezas, o simplemente se han burlado por no tener el ‘cuerpazo’ para entrar en dichos vestidos diseñados por la actriz.