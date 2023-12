La despedida: le dan palo a Pipe Bueno por su vestuario en la final de ‘Yo me llamo’

Pipe Bueno en 'Yo me llamo' Captura de pantalla (Instagram)

Pipe Bueno fue despedido por sus fans tras terminar su ciclo en el programa ‘Yo me llamo’, pero no precisamente de la mejor manera, ya que varios internautas no perdieron el tiempo de criticar el atuendo que el joven llevó durante el programa final, dejándole varios mensajes negativos al respecto.

El famoso reality show ha llegado a su fin, dándole la victoria al imitador de Carin León, pese a que no era el favorito de muchos internautas en las redes sociales, dejando atrás a los imitadores de Miguel Bosé, Shakira y Luis Miguel, quienes se ubicaban entre los más probables a ganar el concurso.

Además de esta sorpresa, el capítulo final del programa también dejó otros aspectos destacados, como el revelador atuendo de Amparo Grisales que puso a sudar a los televidentes por dejar ver de más.

Pero ella no fue la única que tuvo problemas con su vestuario, ya que Pipe Bueno también fue duramente criticado en las redes sociales por su curiosa elección a la hora de vestirse, recibiendo varios comentarios negativos de los internautas.

Tal y como los televidentes pudieron ver en la final de Yo me llamo, el cantante decidió ir en plan elegante a la final del show, usando un conjunto de pantalón y chaqueta negra, sobre una camisa blanca abotonada hasta el cuello.

Pero el detalle que no le terminó gustando a los usuarios de las redes sociales estuvo presente en su chaqueta: unos anexos de tela blanca en ambos lados de la prenda que daban la ilusión de parecer un gran moño que sobresalía de su cuerpo.

Pipe Bueno se llevó malos comentarios por su vestimenta

A través de una publicación de Instagram en donde se pueden ver algunas escenas de la final del programa, varios de los seguidores del cantante no perdieron la oportunidad de dejarle algunos comentarios polémicos a propósito de su atuendo, indicando que se veía exagerado y poco acertado.

“Lo único que no me gusta es la chaqueta de Pipe, muy extravagante, nada elegante”, “Ese trapo de pipe si está muy feooooooo”, “Yo me llamo: regalo mal envuelto” y “Yo quiero saber quién es el que viste a Pipe Bueno pa darle algunas lecciones de estilo y moda” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post del colombiano.

Cabe destacar que no es la primera vez que Pipe Bueno es cuestionado por su vestimenta, ya que cuando estuvo de paseo en Milán hace pocos meses también fue duramente criticado por su curioso atuendo. Además, en su videoclip con Jessi Uribe y Nico Hernández, ‘El malo’, fue comparado con un personaje del videojuego ‘Mortal Kombat’.