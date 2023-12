Así reaccionó Paola Jara al bochornoso acto de uno de sus fanáticos que le tiró los calzoncillos a la tarima

A sus 40 años de edad, la antioqueña Paola Jara se ha convertido en una de las artistas más influyentes del género popular en Colombia, llevándola a presentarse en escenarios a nivel nacional e internacional. Precisamente, en uno de sus conciertos sucedió un acto totalmente inesperado, luego de que uno de sus fanáticos le arrojara su ropa interior a la tarima. ¿Cómo reaccionó?

La intérprete de ‘Mala Mujer’, fue la más reciente invitada al programa ‘Desnúdate con Eva’, dirigida por la periodista española Eva Rey, en donde no solo reveló detalles inéditos de su matrimonio con el también cantante Jessi Uribe; a esto le sumo el relato de una de las acciones realizadas por uno de sus seguidores que más la han sorprendido.

“Tirarme unos boxer, en un concierto. Eso me pareció muy loco. (...) Los cogí porque me dio pena, no cogerlos porque no pensé que fueran unos boxer; cayó y yo me agache con toda a recogerlos y cuando los vi dije, ¡Oh, no puede ser!”, fueron las palabras de la nacida en Apartadó, luego de que Rey la cuestionara por el hecho que ella considera ha sido el más loco en una de sus presentaciones.

Adicionalmente, la comunicadora aprovechó el momento para conocer cómo reacciona Jara, ante los miles de piropos, elogios y sostenes que le arrojan a su esposo en los conciertos: “Las mujeres somos más penosas que los hombres. (...) No les importa, le dicen, “matemos las ganas, dame un hijo”, no les importa nada”, manifestó la artísta.

