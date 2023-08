Doble militancia y no precisamente en lo político: Miguel Polo Polo se ‘desnudó' sobre su orientación sexual

Una nueva entrega llegó al programa de la periodista española, Eva Rey. Luego de varios personajes del mundo político, del deporte, entretenimiento, música y más, el más recién invitado a ‘Desnúdate con Eva Rey’, es Miguel Polo Polo: representante a la Cámara por la circunscripción especial de Comunidades Negras, influencer y simpatizante con el Partido Centro Democrático.

Desde el Congreso, la reportera lo entrevistó en torno a su experiencia en el ámbito político, como ve el Gobierno del presidente Gustavo Petro y hasta de su vida privada.

Durante la entrevista, Rey aprovechó para preguntarle sobre Valeria Cuenca, la misteriosa joven con la que en las últimas horas compartió fotos en su cuenta de Instagram y Twitter, compartiendo en la ciudad de Nueva York muy enamorados, felices y hasta presumiendo un apasionado beso. “Mi amor”, escribió Polo Polo junto a las dos fotos con quien sería su pareja.

Para explorar sobre su vida personal, Eva Rey en primer lugar le preguntó al congresista sobre sus relaciones amorosas y más puntualmente por la joven que subió a sus redes sociales.

“Tú creo que estás probando blanquita”, dice la periodista. “Sí, rico. No, ya como tres veces (sobre probar). Yo la vi y me pareció linda. Me encantó porque es igual de coletiada que yo. Y nos fuimos a rumbear y de repente empezó a surgir la química y se quedaba en la casa a dormir después y empezó la maricada, la cuestión y ahí surgió la vaina”, dijo Polo Polo sonriente mientras contaba la anécdota.

Ya en una segunda pregunta, Rey le dice que ha leído tras esa publicación con la joven “‘anda ya, dile que se deje de tonterías que él es gay’”. “Yo soy de las personas que ama la esencia de todos los seres humanos”, responde el congresista. “Bueno, ¿pero entonces hemos probado con chicos?”, pregunta Eva Rey. “Claro, claro que sí”. “Con quién fue primero, ¿con chico o chica?”. “Con chicas, obviamente, por supuesto”, termina Polo Polo.