No es el único Uribe en su vida: Paola Jara recibió un mensaje especial de Álvaro Uribe en plena entrevista

No es el único Uribe en su vida: Paola Jara recibió un especial mensaje de Álvaro Uribe con voz de poeta (Captura de pantalla Desnúdate con Eva. 9 de diciembre de 2023)

‘Desnúdate con Eva Rey’ cumplió un año y con ello, un nuevo formato de entrevista dirigido por la periodista española, Eva Rey, quien lanzó este proyecto luego de dar por terminado un programa similar en el canal RCN.

Rey informó que desde el viernes 8 de diciembre, algunas de sus entrevistas se realizarán en el Movistar Arena donde el público podrá asistir en vivo y “podréis disfrutar de vuestros ídolos muy de cerca, conocerlos mucho mejor y descubrir muchos de sus secretos, pero en enero… aún no os puedo contar 🙊 🤫 🤐”, dijo la reportera.

Sin embargo, como parte del abrebocas, la primera invitada fue la cantante de música popular, Paola Jara, quien pasó al “banquillo” para hablar de su carrera profesional, los retos que vienen para este 2024 y, por supuesto, su relación sentimental con el también artista, Jessi Uribe.

Te puede interesar: Hombre de 84 años fue asesinado por su propio hijo en Chipaque, Cundinamarca: ¿qué pasó?

“Me saca la piedra de Jessi que es muy malgeniado. Ahora ve esto y se enoja, pero me enamora que es muy detallista y es muy pendiente de mí. Se sabe el minuto a minuto. Mi agenda. Donde voy a estar. A veces se acuerda más y me dice ‘tú tal día vas a tocar en no sé donde’. Y miro mi agenda y sí”.

Paola Jara no solo está enamorada de Jessi Uribe: recibió tierno mensaje de Álvaro Uribe en vivo

Durante la entrevista, Eva Rey le preguntó a Paola Jara si estaba completamente enamorada de Jessi Uribe, a lo que ella afirmó y posteriormente recibió un saludo por parte de él. “Hola mi amor paso por aquí a saludarte aunque te veo a diario. Quiero que nunca olvides cuánto te amo, te lo demuestro a diario con cada mensaje y acto que tengo”, dijo por medio de un video.

En medio de las lágrimas de felicidad por parte de Paola, la periodista le preguntó si “¿era el único (de apellido) Uribe del qué está enamorada? A lo que respondió de quién se trataba.

Acto seguido, apareció otro saludo, esta vez del expresidente Álvaro Uribe. “Eva, te felicito por entrevistar a Paola Jara. Esa joven interprete del alma popular de la Nación. Cuando escucho a Paola Jara yo también digo ‘he decidido seguir intentándolo’, pero intentando amar más a Colombia”, expresó el primer mandatario con una voz baja.

“¡Ay qué lindo! Vea pues que súper sorpresa. Qué mensaje tan importante y tan bonito. Lo he visto, pero no personalmente”, respondió feliz Paola Jara.