En redes no rebajan de ‘lamberica’ a Marbelle por considerar a Vicky Dávila como personaje del año

La cantante vallecaucana Maureen Belky Ramírez, mejor conocida como Marbelle, causó revuelo nuevamente en las redes sociales al destacar el trabajo de la periodista y directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, quien para ella y muchos internautas, merece una magna distinción en este 2023. Pero, su publicación no fue bien recibida por sus detractores, quienes la atacaron con varias críticas al no compartir sus visiones de mundo.

Ya son más de 446.000, los seguidores que acumula la intérprete de ‘Adicta al dolor’, en su cuenta de ‘X’; plataforma en la que días atrás decidió prender la vela de la imaginación y realizarle, a modo de crítica, un ‘cañonazo bailable’, al presidente Gustavo Petro, con una adaptación de la canción “Y no hago más na’,” de la orquesta ‘El gran combo de Puerto Rico’.

Pero, en la mañana de este viernes 8 de diciembre, la nacida en Buenaventura decidió hacer uso de su perfil para contestar a un sondeo realizado por Dávila, quien preguntó: ¿Quién es el personaje del año en Colombia?, Cuestionamiento al que sin pensarlo dos veces, Ramírez contestó, “Tu”, palabra acompañada con una bandera del país cafetero.

Inmediatamente, realizada la publicación, muchos navegantes digitales se volcaron al perfil de la cantante a mostrar su opinión al respecto en los comentarios: “Lamberica”, “Totalmente de acuerdo”, “Estos sinvergüenzas dan pena ajena”, “Obviamente sería Gustavo Petro”, “Totalmente, qué mujer tan valiosa para una sociedad tan enajenada”, “Sin duda alguna”, y “Se dan garra”, fueron algunas de las reacciones en la web propiedad de Elon Musk.

